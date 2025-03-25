調查分析銀髮族月花近8千蚊 飲食最闊綽 提升年齡友善措施 「銀色消費」可增1.46倍 飲食業界：健康飲食搶銀齡市場

銀髮經濟具發展潛力！本港高齡人口比例持續上升，銀髮族漸成重要消費群組，釋放「銀色消費」 潛力，需要在產品、服務等因素多花心思。香港理工大學調查發現，銀髮族平均開支達7,713港元，購買食品及用膳開支佔比最高，並指企業若落實「年齡友善」措施能有效提升銀髮族的消費意欲達146%。有飲食業界表示，北上熱潮在客群盛行，須以「健康飲食」留客；另有議員認為，提供穩健的投資保障是推動銀髮經濟的重要方法。

理大在去年12月至今年3月期間，透過電話訪問訪問3,000名50歲以上人士，了解銀髮族的消費模式、長者及年齡友善環境滿意度。調查發現，受訪銀髮族個人每月平均開支達7,713港元，當中食品及用膳類消費支出最多，佔整體三成七，其次是住屋(20%)、社交娛樂(11%)和個人護理、醫療、保險及其他(10%)。另外，受訪者對本地商戶長者友善措施的滿意度普遍低於25%，反映商戶在應對高齡化社會的需求上仍有待提升。調查又顯示，改善4個「長者及年齡友善營商」範疇，即建築環境、員工態度、營銷與訊息、產品與服務；有助提升50歲以上銀髮族的消費意欲，升幅介乎13.8至39.8%，其中員工態度對消費意欲影響最顯著；在4個範疇共同作用下，消費意欲可提升1.46倍。香港理工大學樂齡與家庭研究中心主任白雪指，香港新一代長者有高消費潛力，對長者及年齡友善措施、產品和服務有更高期望與需求，逾七成更表示市場未能完全滿足需求，相信提升對市場理解及長者需求的認知、實踐「長者及年齡友善營商」等，可賦能長者、擴闊客群，推動「夕陽經濟」成「朝陽產業」，助企業平衡社會和經濟效益。

何啟明：冀成灣區「示範單位」

勞福局副局長何啟明表示，截至上月，政府已向200萬名60歲以上人士派發樂悠卡，其中超過九成不居於安老院舍、仍在社區走動，並會繼續使用政府服務多年。他又指，政務副司長卓永興現正與銀髮經濟顧問小組成員、勞福局等一同研究銀髮經濟，思考如何更好地滿足長者需求；盼透過研究中心找出需求，創造商機和香港人口經濟發展道路，讓香港成為一個長者住得舒服、願意「俾錢」的城市，並成為灣區領先的「示範單位」。

議員指須銀色財務及保障安排配合

零售業界立法會議員邵家輝向本報指，現時有三分之一人在10年後變成65歲或以上，加上長者消費模式有別於年輕人，並沒有供樓養孩子等壓力，因此銀髮市場非常重要。至於如何推動銀髮市場，邵家輝認為除做好服務和長者友善設施外，例如「銀債」等穩健投資保障亦是推動銀髮經濟的重要方法，「老人家投資完若每個月有多四千蚊，都算係一種收入，買嘢都無咁顧慮」。

調查提及長者食品及用膳類消費支出最多，商經局「銀髮經濟顧問小組」成員之一的香港餐飲聯業協會長黃家和接受本報訪問指，銀齡族雖是餐飲業不可缺的客群，但北上熱潮在該年齡層亦非常盛行，「依家內地甚至二至三百蚊可以搞掂兩餐，仲有酒店住」，坦言香港食肆因成本關係，不可能在價格戰取勝。

黃家和指出，長者普遍都希望食得開心又健康，故飲食業界可針對長者需要，多用健康的食材或烹飪方式，朝「健康飲食」發展，搶銀齡市場。至於近年坊間開始出現「軟餐」食品，黃家和指軟餐開發並不難，但軟餐市場受限，且需額外技術，故較少食店會推行。他料未來仍會是大集團出品的軟餐佔多。