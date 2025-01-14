調查指三成港漂指民生規管愈來愈多 議員：內地人習慣開會吸煙 籲控煙減辣

調查發現有3成港漂指民生規管愈來愈多，（左起）立法會議員張欣宇、青年港漂總會發起人莊詠琳、立法會議員吳傑莊（青年港漂總會）

青年港漂總會今日公布「港漂定居香港滿意度意見調查」，透過網上問卷訪問了近800名港漂，了解在香港的生活，對香港經濟、文化、及公共政策等的看法。逾六成港漂來港是為求學，約48%受訪者目前仍然在讀，餘下52%在職。67%在職受訪者月薪達2萬元，其中14%更高達5萬元以上。金融及教育從業者最多，其次是保險及資訊科技業。

在港工作讀書的「港漂」社群近年不斷壯大，有團體公布調查，發現逾80%受訪港漂表示對香港前景看好或非常看好，但有30.8%受訪港漂認為，香港生活、民生規管越來越多，不少受訪者提到政府有意推行的控煙措施過於嚴厲。

受訪者認為，香港與國際接軌的教育模式及排名世界前列的大學是最吸引來港的原因。選擇來港工作的原因中，44%認為香港薪資較高，29%看好香港發展前景，22%則因嚮往香港生活。有逾80%受訪者表示對香港前景看好或非常看好，但有47%人擔心香港產業過於單一，又有32%人憂慮經濟周期會影響就業。

另外，不少受訪者對在港生活有意見，47%受訪者認為香港電子支付不如內地方便，45%受訪者表示最難適應香港人較少重視「關係」的工作方式，39%人士認為內地與香港往來匯款不便，調查亦發現有三成人認為香港在生活或民生規管越來越多，以及有約16%及11%人認為政府禁止加味煙和電子煙的政策太過嚴厲。約12%不習慣香港到處都是禁煙區而沒有吸煙區、約13%不習慣香港人不愛吸煙喝酒談公事。

另外，近47%港漂認為香港工餘時間活動選擇不多，也有26%認為夜生活沒有港產片中的豐富，11%覺得香港酒吧限制多，不如內地有趣。

吳傑莊憂控煙過激妨礙港漂融入香港

青年港漂總會發起人莊詠琳認為，政府應加強對港漂的語言支援，並增加多元化就業機會。立法會議員張欣宇說，政府雖然在宏觀層面上要積極有為，但應減少管制社會日常運作，又坦言雖然應減少吸煙增長，但手法是否一定要這樣「激進」。

立法會議員吳傑莊指出，部分內地人習慣開會吸煙，對港漂而言控煙或影響其生活習慣，憂會令他們對香港卻步，強調方向正確但需要小心執行，建議應該對控煙措施「減辣」，並視乎社會情況而分階段推出，以助港漂及其他國家人才適應及融入香港。