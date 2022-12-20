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2022-12-20 17:42:31

調查指五成家長稱學童視力惡化　中大倡每日安排最少兩小時戶外活動

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李太（左二）分享其照顧患有深近視九歲女兒的經驗，包括經常提醒女兒注意保護眼睛和上網課時適時讓眼睛休息。

李太（左二）分享其照顧患有深近視九歲女兒的經驗，包括經常提醒女兒注意保護眼睛和上網課時適時讓眼睛休息。（中大圖片）

香港是全球近視患病率最高的城市之一。香港中文大學教育數據研究中心於去年6月，進行了一項「疫情下學童視力調查」，檢視本港不同年級學童的各種視力問題，包括近視、遠視、散光、斜視和弱視。

調查以問卷方式，訪問108所小學和103所中學，共6,498名小三生、4,249名小六生及6,228名中三生及其家長，以及主要任教該三個級別的736名、547名和730‍名教師。調查發現許多學童患有近視，小三約28%、小六約50%和中三約66%，47%中三學童也有散光。有相當數量沒有配戴眼鏡的學童報稱患有視力問題，包括散光、近視和遠視。學童的父母若患有近視、遠視、散光、斜視或弱視，學童大多也有同類的視力症狀。約一半父母指出，學童的視力在疫情期間漸趨惡化，但很少父母有採取補救措施。

家長和教師沒有額外提醒學童保護眼睛

中大教育心理學系教授侯傑泰教授表示，從學童調查中得知，教師或家長均沒額外提醒學童保護眼睛，當中社會經濟地位和教育程度較高的家長，亦沒為子女提供較多的眼睛護理指導；而學校聲稱於疫情期間有額外提醒學童注意眼睛護理，但在學生的回應中並沒有得到證實。中大認為有需要舉辦大型眼睛護理的公民教育活動，以提升學童保護視力的意識，又指，香港人口非常稠密，居住地的戶外空間少，疫情期間，因停課需以網課代替，社交活動受限制，學童使用電腦時間大增，在戶外活動的時間大幅減少。這些外在因素導致學童近視在疫情期間漸趨惡化，情況必須關注。

（左起）彭智培教授、譚智勇教授、侯傑泰教授和任卓昇醫生。 中大教育心理學系教授侯傑泰教授簡介中大教育數據研究中心進行的「疫情下學童視力調查」的研究結果 中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任兼何善衡眼科及視覺科學講座教授譚智勇教授講解香港學童在疫情期間近視爆發式增長的原因。 中大醫學院眼科及視覺科學學系何善衡視覺科學研究講座教授彭智培教授表示近視可導致一些致盲的併發症，包括青光眼、黃斑病變、視網膜脫落和白內障。 中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇醫生提醒家長和教師要注意學童的視力健康，學童每天應花最少2小時或每週14小時接觸戶外環境。

近視能產生多種併發症或可致盲

中大提醒，當近視患者的眼球過度延長，便會產生多種併發症，包括脈絡膜變薄、視網膜色素上皮變弱和出現血管不規則。深近視患者（超過600度）的情況尤其嚴重。近視可導致一些致盲的併發症，包括青光眼、黃斑病變、視網膜脫落和白內障。

學童應每天花最少2小時接觸戶外環境

中大建議，學童每天應花最少2小時或每週14小時接觸戶外環境，多進行戶外活動和適量接觸陽光以增加分泌多巴胺，有助預防及減慢近視加深；另外，學童亦要養成健康的使用電子產品閱讀的習慣，調節近距離工作的時間，適時讓眼睛休息。至於在控制近視加深方面，家長應為學童安排專業眼科檢查，在出現近視時，可以使用藥物或光學方法有效地控制近視加深的情況，減低出現致盲併發症的風險。

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