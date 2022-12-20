調查指五成家長稱學童視力惡化　中大倡每日安排最少兩小時戶外活動

香港是全球近視患病率最高的城市之一。香港中文大學教育數據研究中心於去年6月，進行了一項「疫情下學童視力調查」，檢視本港不同年級學童的各種視力問題，包括近視、遠視、散光、斜視和弱視。

調查以問卷方式，訪問108所小學和103所中學，共6,498名小三生、4,249名小六生及6,228名中三生及其家長，以及主要任教該三個級別的736名、547名和730‍名教師。調查發現許多學童患有近視，小三約28%、小六約50%和中三約66%，47%中三學童也有散光。有相當數量沒有配戴眼鏡的學童報稱患有視力問題，包括散光、近視和遠視。學童的父母若患有近視、遠視、散光、斜視或弱視，學童大多也有同類的視力症狀。約一半父母指出，學童的視力在疫情期間漸趨惡化，但很少父母有採取補救措施。

家長和教師沒有額外提醒學童保護眼睛

中大教育心理學系教授侯傑泰教授表示，從學童調查中得知，教師或家長均沒額外提醒學童保護眼睛，當中社會經濟地位和教育程度較高的家長，亦沒為子女提供較多的眼睛護理指導；而學校聲稱於疫情期間有額外提醒學童注意眼睛護理，但在學生的回應中並沒有得到證實。中大認為有需要舉辦大型眼睛護理的公民教育活動，以提升學童保護視力的意識，又指，香港人口非常稠密，居住地的戶外空間少，疫情期間，因停課需以網課代替，社交活動受限制，學童使用電腦時間大增，在戶外活動的時間大幅減少。這些外在因素導致學童近視在疫情期間漸趨惡化，情況必須關注。