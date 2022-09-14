調查指五成清潔工曾中暑 團體促立法將熱疾納入職業病

香港今年夏天炎熱得不斷破紀錄，需要戶外工作的人尤其辛苦。綠色和平和天主教勞工事務委員會於上個月至今個月期間，以問卷訪問150名街道清潔工和防治蟲鼠組的工人，並實地調查11名工友，發現超過一半工友於過去兩個月的酷熱天氣下工作時，曾出現熱疾病症狀，包括頭暈、頭痛、呼吸困難，體力不支等。

六成半工友指僱主無提供闊邊防曬帽

調查又發現，分別近六成半及九成工友表示，僱主無提供闊邊防曬帽及便攜式風扇，反映職安健條例下有關預防中暑的指引，未促使僱主執行預防中暑的評估及措施。九成三工友贊成政府將中暑等熱疾病列入可補償的職業病；近八成受訪工友期望政府就預防中暑訂立更具法律效力的指引。

團體促請政府訂立針對熱疾病的職安健規例，提高僱主向僱員提供適當防暑安排和裝備的法律要求，並將熱疾病納入可補償職業病範圍。

《條例》指僱員應提供足夠裝備及飲用水

食環署的公眾潔淨服務合約訂明承辦商，必須嚴格遵守所有與履行服務合約的法例，包括《職業安全及健康條例》及其附屬規例。承辦商有責任確保其僱員在工作期間的職安健，包括為在不同環境下工作的僱員評估風險及採取適當預防措施、提供足夠及合適個人防護衣物、裝備、培訓及合適的工作安排；亦需提供足夠可供飲用的水予其員工。若承辦商未能安排向員工提供足夠飲用水，為嚴重失責行為，食環署可在無需事先警告的情況下，向承辦商發出嚴重失責通知書並扣減服務月費，該署亦可考慮終止合約。