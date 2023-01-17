調查指兩成人失業後半年未搵到新工 低學歷較難搵工

疫情肆虐3年間，不少公司捱不過經濟寒冬倒閉，不少打工仔失業。為了解疫下本港失業人士再就業狀況，有組織今日公布調查結果，發現有近八成受訪者失業後半年內找到新工作，反映疫情並無造成嚴重的持續失業情況，不過教育程度較低人士則較難迅速重投就業。
香港社會服務聯會於去年下旬，以電話號碼隨機抽取了742名曾於2020年至2022年間失業的人士。調查發現，當受訪者教育程度較低，愈難迅速重投就業。調查顯示，教育程度為高中/預科/工商學院課程或以下人士，有兩成四人表示未能在半年內找到新工作，相反持有專上或以上學歷的人士中，只有一成四未能在半年內找到新工；而且即使找到新工作，教育程度較低者，普遍對新工的滿意程度較低，甚至認為新工較上一份工作不理想；收入下降水平及比例亦較大。
低學歷者新工收入下降
根據調查顯示，教育程度較低者，失業前月入平均數為1.93萬港元，再就業後則下跌至1.78萬港元，工作收入轉變為負7.7%，而教育程度較高者，例如持大專或以上學歷人士，再就業後的收入轉變百分比則只有負3.4%。
社聯表示，疫情下失業的人士，大部分從事零售、旅遊等行業，有關行業欠缺晉升階梯，即使本港開始復常，收入亦未必重回以前水平，至於護理業、基層醫療等，人手短缺問題嚴重，建議政府制定人力資源策略，定出培訓及就業支援藍圖，成立護理業培訓局，協助低學歷人士投身護理行業。 社聯又指，教育程度較低人士普遍年齡較大，主要來自基層家庭，大部分忙於工作，無時間進修，建議政府參考最低工資水平，提供津貼，鼓勵員工再培訓，同時設立恆常失業援助制度，協助不同階段失業的人士。