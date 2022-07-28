調查指應屆大學畢業生期望月薪2.53萬元　最理想僱主係佢？

調查同時邀請受訪大學生，選出眼中最理想僱主，結果香港特區政府，今年繼續獲各學科的大學生選為理想僱主，反映大家仍鍾情「鐵飯碗」。至於商科學生方面，首名是摩根大通 ，其次是滙豐銀行、Google、政府及蘋果公司 ；工程與自然科學學生眼中最理想僱主，則是政府。其次是Google、蘋果公司、微軟及摩根大通。

踏入畢業季，僱主品牌顧問Universum今年訪問全港9間大學近4,500名學生，了解其對就職期望。結果顯示，受訪大學畢業生對畢業後的期望薪酬顯著提高，第一份全職工作期望薪酬為年薪30.3萬元，即月薪約2.53萬元，較去年增加19%。

以LinkedIn和IG認識僱主

機構亦分析各機構透過社交媒體連繫大學生的表現，調查顯示，現今大學生普遍透過LinkedIn和Instagram認識僱主。而相關大學生，在平台上最有興趣了解的三大範疇，包括企業提供的培訓及發展機會、晉升機會，以及薪酬和福利。當中尤以Google、蘋果公司，以及宜家家居 IKEA在社交媒體吸引人才的表現最為優秀。

而今年受訪畢業生，以「鼓勵工作與生活平衡」為就職的優先考慮，比「安穩就業」排名更高，情況與疫情爆發前相似。機構分析，結果反映學生對就業市場較為樂觀，對工作穩定性的憂慮較少。

機構亞太區執行董事Mike Parsons表示，調查反映香港年輕人才對目前生活成本上漲，以及其他經濟和通脹挑戰的憂慮。而與往年相比，應屆大學畢業生今年對進入勞動市場的預期薪酬大幅上升，相信與疫情變化及其他經濟因素相關。