調查指會計界人手短缺嚴重 3成公司欠至少2成人手 冀行業納入人才清單

香港目前多個行業面對人才短缺的情況。香港上市公司審核師協會有限公司（PIEAA）調查發現，逾30%參與調查的事務所面員工短缺達20%，超過6成事務所正積極進行招聘工作。調查又顯示，越來越多員工注重工作與生活平衡。協會表示，目前行業各個層級均欠缺人手，期望政府能把會計行業一位納入「人才清單」。

3成公司有2成人手短缺 僱員最注重工作與生活平衡

協會於去年10月至本年2月訪問了超過313名會計從業員及學生，結果顯示，超過30%參與調查的事務所面對人員短缺達20%，當中63%事務所正積極招聘人手。此外，有資歷較淺者表示或會在24個月內轉行。香港上市公司審核師協會主席陳錦榮補充，會計師公會正在考取會計師資格的會員數目與去年相比，下跌18%，顯示成為專業會計師的人數將有所下跌。

調查又發現，在對僱主的期望中，「工作與生活平衡」成為僱員最重要的考慮因素，佔61%；其次則為「職業發展」，佔58%。調查亦發現，相比起以往注重公司的品牌，現今的僱員更為重視「合理工時」及「彈性工作時間」，分別佔58%及42%，而「僱主品牌」只位列第8，佔39%。