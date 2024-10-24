調查指本年度香港平均薪金升幅3.5%　連續兩年高於澳門及廣東

有調查發現，本年度香港平均薪金調整幅度為3.5%，是連續兩年高於澳門和廣東省城市。
香港本年度平均薪金調整幅度為3.5%
浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心，華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心、香港人才管理協會及廣東省人才開發與管理研究會在7月至9月期間，展開粵港澳大灣區薪酬及福利調查，收到約280份問卷，其中91份來自香港機構，超過7萬名僱員參加，涵蓋11個行業，包括建築、教育、工程等。
調查發現，香港本年度平均薪金調整幅度為3.5%、澳門為2.7%、廣東省城市為2.3%，本港連續兩年高於廣東省城市和澳門，其中有5間機構凍薪，另外86間機構整體實際調整加幅介乎3.7%至4.1%，大約兩成七機構預測下年度各職級的整體調整幅度介乎3.8%至4%，調整的主要考慮因素為「機構整體業績」。
超過一成機構表示會考慮將退休年齡延長至65歲
另外，今年粵港澳三地本科畢業生的平均入職薪酬分別為5843元人民幣、19806港元及14996澳門元 ，在研究和發展、資訊科技、工程等職位則錄得較高入職薪酬。
人事變動方面，主動離職僱員平均流失率介乎9.1%至23.8%，職級越高平均流失百分比越低，「晉升及發展機會」和「薪酬」是主要離職原因。過半數機構有員工為非自願離職，其中「房地產及物業管理」最多，大部份職員因為合約完結不獲續約。
職位空缺方面，有61間參與機構有職位空缺，佔總僱員人數3.7%，較去年下跌0.8%。79間有制定退休年齡政策的機構內，超過一成機構表示，會考慮將退休年齡由60歲延長至65歲。
原文刊登於 香港電台