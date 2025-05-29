調查指生命科學學生對就業前景感樂觀　過半受訪者決心留在相關行業發展

政府近年大力打造香港成國際創科中心，最新一份《財政預算案》指當局會通過「設立生命健康研發院資助計劃」，支持本地大學設立生命健康研發院，促進跨院校、跨機構和跨學科的合作。香港生命科技青年會自2021/22年度起，連續四年進行《生命科技人才培訓調查》，長期追蹤本港生命科技人才發展現況、學生就業前景、實習需求及期望獲得的支援等，今日(29日)公布本年度調查結果。

調查於2024年11月中至2025年3月中共收到330份回應，並與過去三個年度的調查結果作比較分析。四個年度的受訪者均為修讀生命科學相關課程的本科生、研究生及五年內畢業生。受訪者中有逾七成來自本地七間大學(71.8%)，本地和非本地學生／畢業生各佔約一半(本地44.2%，非本地55.8%)。有30.8%受訪者對香港生命科學的就業前景感到「極度樂觀」，顯著較過往三屆高(2023/24年度23.5%、2022/23年度16.6%及2021/22年度10.1%)。近半數人(49.0%)表示對畢業後留在生命科學和／或生物技術相關行業發展感到「極有決心」，顯著高於過往三屆。