調查指生命科學學生對就業前景感樂觀　過半受訪者決心留在相關行業發展

政府近年大力打造香港成國際創科中心，最新一份《財政預算案》指當局會通過「設立生命健康研發院資助計劃」，支持本地大學設立生命健康研發院，促進跨院校、跨機構和跨學科的合作。香港生命科技青年會自2021/22年度起，連續四年進行《生命科技人才培訓調查》，長期追蹤本港生命科技人才發展現況、學生就業前景、實習需求及期望獲得的支援等，今日(29日)公布本年度調查結果。
調查於2024年11月中至2025年3月中共收到330份回應，並與過去三個年度的調查結果作比較分析。四個年度的受訪者均為修讀生命科學相關課程的本科生、研究生及五年內畢業生。受訪者中有逾七成來自本地七間大學(71.8%)，本地和非本地學生／畢業生各佔約一半(本地44.2%，非本地55.8%)。有30.8%受訪者對香港生命科學的就業前景感到「極度樂觀」，顯著較過往三屆高(2023/24年度23.5%、2022/23年度16.6%及2021/22年度10.1%)。近半數人(49.0%)表示對畢業後留在生命科學和／或生物技術相關行業發展感到「極有決心」，顯著高於過往三屆。
對於香港生命科學的就業前景以及留在生命科學和／或生物技術相關行業發展的決心上，非本地學生均反映出更積極的態度。非本地學生對於香港生命科學就業前景的樂觀程度在2024年輕微下跌後，在今年大幅回升(以5分為極度樂觀的樂觀程度，樂觀程度平均值在2024/25年度為4.1，2023/24年度為3.9)，本地學生對於香港生命科學就業前景的樂觀態度儘管遜於非本地學生，但過去四年呈現出逐年穩步上升的趨勢(本年度調查的樂觀程度平均值在3.8，上年度為3.6)。而對於決心畢業後留在生命科學和／或生物技術相關行業發展的程度上，非本地學生決心程度逐年上升(以5分為極有決心，2024/25年度為4.4，2023/24年度為4.3)。整體受訪者的決心程度繼續維持升軌。
香港生命科技青年會執行總監黃槿教授對是次調查結果感到鼓舞：「香港政府近年投放豐富資源，以推動本港成為國際生命健康科技中心。是次調查結果反映，本地生及非本地生均對香港的生命科學就業前景更感樂觀。」該會建議當局鼓勵本地及跨國實驗室和製藥機構建立平台，推出實習計劃，為學生提供高質素的專業實踐機會；同時宣布推出專為生物科技行業而設的職業配對平台Biotech Talent，現已刊登逾100份藥廠、生物醫學儀器及資本投資公司等招聘，包括技術員、研發助理及生物工程人員等。香港生命科技青年會市場及活動副總監謝佩庭表示：「我們期盼平台能為僱主和僱員搭建雙向橋樑，為業界建構蓬勃的生態，推動長遠創新發展。