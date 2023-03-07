調查指經濟因素影響生育意願　議員倡向新生嬰父母派兩萬元

本港生育率近年持續減少，去年僅有3.25萬名嬰兒出生，是政府統計處自1961年有紀錄以來最少的一年。有組織早前訪問近500名「港媽」，了解有何誘因會吸引她們生多一名孩子，結果發現丈夫願意分擔家務最吸引，其次是聘請外傭可扣稅和政府提供生育津貼等。

在職媽媽關注子女照顧教育安排

香港中西區婦女會、香港南區婦女會及立法會議員陳家珮辦事處在三八婦女節前夕，以問卷調查訪問近500名有孩子的婦女。其餘較多受訪者票選的誘因，包括家庭收入增加、提升子女免稅額、彈性工作安排等家庭友善措施，以及社區提供更多託兒服務等。

香港中西區婦女會會長陳婉芬及副主席李正雅指，結果顯示媽媽是否多生一胎，經濟因素是一個重要考慮，又稱本港住屋和養育開支偏高、在職媽媽同時面對工時長問題。香港南區婦女會主席林玉珍則表示，主婦另一關注點是子女日後照顧和教育安排，形容這對在職媽媽而言是個難題。

建議引入累進式子女免稅額

陳家珮認為，特區政府以往指生育是家庭決定、不宜過分干預的說法已過時，促請政府向每名新生嬰兒的父母提供2萬元現金資助、研究引入累進式子女免稅額鼓勵生育，以及加強社區託兒服務和提供相關津貼等。負責調查的組織均期望政府能採取有效措施，鼓勵婦女生育。