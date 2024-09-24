調查指近八成Z世代愛混合工作模式 人力資源顧問：「在家工作」成入職考慮因素

隨着時代變遷，年輕世代追求的工作模式也有所轉變。有調查顯示，近八成的香港Z世代員工更偏好混合工作模式，即一周內部分時間在公司工作，其餘時間在公司以外的地方工作。逾七成採用混合模式的員工沒有或只感到輕微壓力，近七成認為此模式有助心理健康。有人力資源顧問認為，現時年輕一輩傾向更自由的工作模式，在求職時也視之為重要的福利之一。有僱主表示，思維要跟上年輕僱員的步伐，才能吸引人才。 國際市場研究諮詢公司Censuswide本年7月訪問了1,003名香港18至29歲的混合辦公和全職上班族，了解最受他們歡迎的工作模式和理想的工作環境。調查顯示，69%受訪者認為每周在辦公室工作兩至三天可提高工作效率，反映員工既希望享有隨處工作的自主性，亦渴望透過在辦公室中與同事合作，提高工作效率和凝聚力。

職場工作模式 正發生轉變。 (資料圖片)

近七成員工認同混合模式有助心理健康 此外，調查結果亦顯示，73%採用混合工作模式的員工沒有或只感到輕微壓力。近七成、即68%的員工認同混合工作模式對他們的心理健康有正面影響；63%的員工表示採用混合工作模式後幾乎完全消除了與工作相關的焦慮。 調查也顯示，Z世代視「混合工作安排」為公司的重要福利。調查亦指，缺乏混合工作安排是最主要的離職原因之一，佔30%。另外，員工對靈活性的追求還塑造了新興的職場趨勢。調查顯示，混合工作模式顯著影響了Z世代員工在尋求工作機會(55%)、接受新工作(53%)，以至是否留任當前職位(54%)的決定。

人力資源顧問：年輕求職者視居家工作為福利 人力資源顧問周綺萍向本報稱，年輕世代追求更具彈性的工作模式，亦更多人傾向成為「斜槓族」(slasher)，也更追求工作與生活平衡。她解釋，由於疫情期間員工都習慣在家工作，疫情後，他們也傾向選擇此混合工作模式。她續指，Z世代或年輕僱員在選擇公司時，也會視「在家工作」為重要的福利之一，這在以往較不常見。 而從僱主角度而言，周綺萍表示，疫情期間公司已建立了成熟的「在家工作」技術，故有部分本地公司允許僱員在家工作。不過，她亦指出，由於香港的通勤時間不如外國長，本地僱主允許「在家工作」的意欲或不如外國僱主般高；而中小企人數少，老闆亦自然希望員工留在公司。