調查指近四成人對本港未來經濟感負面 民建聯：應堅持動態清零

第五波疫情高峰期已過，雖然近日確診數字反彈，但政府暫時未有進一步收緊社交距離，市面回復正常。民建聯進行每半年一次的消費者信心指數調查，指項指數明顯上升，調查機構相信與新政府上台有關。

負責調查的民建聯，上月以電話問卷訪問820名18歲以上香港市民，對消費前景信心的看法。調查發現，狀況指數由一月的80微升至83；而消費者預期指數由一月的93上升至105，自07年10月以來再次重上100，連帶綜合消費者情緒消數升至98，但仍然有近四成人對本港未來一年經濟持負面態度。

陳學鋒：習近平七一講話如派定心丸

立法會議員陳學鋒指出，中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於七一講話時，提及一國兩制是好制度，形容對香港市民的定心丸，估計對下次調查中受訪者的長期信心有支持。他又表示，疫情好轉時，香港經濟便會自然走出谷底，疫情對消費者信心有影響，認為應堅持動態清零。調查在6月進行，當時疫情受控、本地經濟恢復，加上市民對新政府有所期望，整體導致今次消費者信心指數大幅攀升。

他建議政府制定明確「復常藍圖」，以提高疫苗接種率，減少重症個案數目，及增加醫護人手等方法，以「精準抗疫」為基礎，盡快恢復市民日常生活，令本地經濟復甦。他亦提議有序逐步放寬海外入境檢疫措施，增加香港與國際的往來；對內通關則倡議「逆向隔離」，擴大通關名額，方便經濟交流；有商務需要的人士亦應獲配額到內地；並鼓勵政府善用科技，以健康碼或電子手帶，幫助減少抵港人士的隔離日數。