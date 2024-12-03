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2024-12-03 22:28:39

調查指逾九成學童每日運動不足一小時　專家倡勿再以疫情作藉口

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葉柏強認為學童要重建運動習慣，不應再以疫情作藉口。(蘇文傑攝)

葉柏強認為學童要重建運動習慣，不應再以疫情作藉口。(蘇文傑攝)

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世界衞生組織建議5至17歲的兒童及青少年，每日最少花一小時進行中等至劇烈強度的體能活動(MVPA60)。不過，有機構就本港學童的運動習慣作研究調查，發現過去一年本港僅約8%學童達標，當中女中學生的達標率更只有2.7%，有醫生認為整體情況非常不理想。

有團體推出網上計算器，為學童制定合適的運動建議計劃。(蘇文傑攝) 江嘉惠稱，明年會推出第三屆《企業「一」起動》嘉許計劃，鼓勵企業將運動帶入校園。(蘇文傑攝) 葉柏強稱，本港兒童受生活習慣影響，體質為全世界最差。(蘇文傑攝) 專家建議學童應減少靜態活動和增加陽光下活動。(資料圖片／林俊源攝) 專家建議學童應減少靜態活動和增加陽光下活動。(資料圖片／林俊源攝)

近兩成小學男生符世衞標準

凝動香港體育基金與周大福企業合作，自2019年起就本港中、小學生的體能活動量作全港性研究，共研究約3,000名中小學生。報告指出，過去一年僅有7.4%的中、小學生有每日花一小時做運動，當中小學男生表現最佳，近兩成參加者符合世衞標準，小學女生及中學男生則分別為6.1%及3.9%；表現最差的是中學女生達標率只有2.7%。港大兒童及青少年科臨床教授葉柏強指，運動量雖然較疫情期間有所改善，但整體情況並不理想，認為不應再以疫情作藉口，學童應重建運動習慣。

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葉柏強又指，本港兒童的體質是全世界最差，但並非先天因素，而是受生活習慣影響。他指出，家長過分保護令兒童欠缺鍛鍊機會，並稱現時兒童靜態活動時間過長，平均達9.8小時。他建議，學童應減少靜態活動和增加陽光下活動。

推網上計算器訂合適運動建議

為配合家長幫助小朋友建立運動習慣，故推出網上計算器「動量儀」，以體重指標、睡眠時間、年齡等10項指標，為兒童定立合適的運動建議計劃。凝動稱期望在5年內，即2030年將本港學童的體能活動量達標率由現時的8%，提升一倍至16%。並會將「MVPA60」達標率命名為「MVPA60HK指標」，以及每年公布最新指標作參考。

凝動香港體育基金總幹事江嘉惠透露，明年會推出第三屆《企業「一」起動》嘉許計劃，鼓勵企業將運動帶入校園，企業需以不同形式的形式支持青少年運動，表現優秀的企業可獲嘉許。《學校「一」起動》亦會於明年推出學校運動普及嘉許計劃，將重點嘉許8間有效推動學生體能活動量的中小學，並會為其提供專業多媒體的推廣資源。

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