調查指逾兩成受訪社署社工稱或未來5年離職　社署稱曾成功挽留

社署回覆表示，署方重視及推廣工作與生活的平衡，並為同事安排一系列促進身心健康和正面處理壓力的課程。

社會福利署社工總工會一項有關社署社工的士氣、身心健康與工作困難的調查顯示，72%的受訪者面臨睡眠困難，近一半患有中至重度的焦慮問題，58%認為這些問題與社署的工作有很大關係。

工會於去年9月中至10月底期間，向社署的社工發放問卷，收到446份回覆，佔社署社工人數總數的17.7%。結果又顯示，回覆者近年的辭職比率持續遠高於公務員整體比率，例如2023至2024年，社署的辭職率是3%，較公務員整體的1.8%高。在今次調查中，就有23.8%回覆者表示很大機會於未來5年離開社署，主要離職原因不是移民，而是工作困難、身心問題、管理惡劣等。