調查指逾兩成受訪社署社工稱或未來5年離職　社署稱曾成功挽留

社會福利署社工總工會一項有關社署社工的士氣、身心健康與工作困難的調查顯示，72%的受訪者面臨睡眠困難，近一半患有中至重度的焦慮問題，58%認為這些問題與社署的工作有很大關係。
工會於去年9月中至10月底期間，向社署的社工發放問卷，收到446份回覆，佔社署社工人數總數的17.7%。結果又顯示，回覆者近年的辭職比率持續遠高於公務員整體比率，例如2023至2024年，社署的辭職率是3%，較公務員整體的1.8%高。在今次調查中，就有23.8%回覆者表示很大機會於未來5年離開社署，主要離職原因不是移民，而是工作困難、身心問題、管理惡劣等。
工會建議，社署應該推出為期5年的計劃，推動正向及以肯定為本的管理文化，並建立部門內的鼓勵文化，呼籲增加與招聘相關的文職人員人手，並擴展人力資源管理部門，以加強對招聘及調職等工作的協調，從而改善目前的情況。
社署指重視工作與生活的平衡
社署回覆表示，社工主任職系及社工助理職系，2022年至去年，每年離職人數分別為107人、85人及68人。社署職系管理組有主動安排與提出離職的員工面談，了解他們擬離職的種種原因並提供所需協助，過往曾成功挽留同事繼續留任。署方重視及推廣工作與生活的平衡，並為同事安排一系列促進身心健康和正面處理壓力的課程。任何社署員工如自覺受情緒或行為困擾，不需轉介即可提出尋求由部門提供的臨床心理服務。
原文刊登於 香港電台