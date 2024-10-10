調查指逾六成本港受訪機構稱明年會加薪　平均加幅3.6%

人力資源管理學會聯同內地人力資源企業「中智公司」於今年首三季進行調查，香港有186間來自12個不同行業的公司參與，涵蓋逾10萬名全職僱員；大灣區則有435間來自10多個不同行業的公司參與，涉及超過18萬名僱員。

人力資源管理學會發布最新的香港及大灣區薪酬趨勢調查結果，兩地今年整體平均加薪幅度為3.2%及4.8%；有超過六成本港及超過三成大灣區受訪機構表示明年會加薪，平均加幅分別為3.6%及4.7%。

調查發現，91.7%受訪本港機構於今年加薪，其餘則選擇凍薪，近兩成僱員受到影響。其中，本地公司今年的加薪幅度為3.4%，比跨國公司的2.6%高，中層僱員的基本薪酬上調幅度最高。

人力資源管理學會會長孔于人表示，本地公司的加薪幅度比跨國公司高，可能是由於本地公司需要吸引和留住優秀人才；隨著社會不斷高齡化，中層及資深職位的人才逐漸出現缺口，僱主必須提高薪酬來留住人才，以滿足未來的營運需求。

至於大灣區方面，約61%機構今年加薪，研發及技術人員的升幅最高，達到7%。內地企業會為員工提供不同獎勵，其中去年獲年終獎的僱員，平均獲得的金額為基本月薪的1.8倍，與前年持平。