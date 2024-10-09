調查指逾半中學生精神健康不理想 倡家校社區合作加強心理教育

青少年的精神健康是社會關注的議題。家福會早前進行了大型「香港青少年精神健康調查」，結果顯示，逾半受訪者認為香港青少年的精神健康狀況「不理想」；近一成四受訪者認為「非常不理想」，較去年增近5個百分點。此外，近六成半認為社會關注青少年的精神健康，較去年有所增加。家福會建議學校加強心理教育，提供情緒支援。

家福會在去年10月至本年6月期間，訪問了4,835名中學生，男女受訪者分別佔56.5%及43.5%。調查顯示，影響青少年健康主要有三大因素，包括學業成績、家人期望和家庭關係，分別佔92.7%、90.8%和90.5%。