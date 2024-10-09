調查指逾半中學生精神健康不理想 倡家校社區合作加強心理教育

青少年的精神健康是社會關注的議題。家福會早前進行了大型「香港青少年精神健康調查」，結果顯示，逾半受訪者認為香港青少年的精神健康狀況「不理想」；近一成四受訪者認為「非常不理想」，較去年增近5個百分點。此外，近六成半認為社會關注青少年的精神健康，較去年有所增加。家福會建議學校加強心理教育，提供情緒支援。
家福會在去年10月至本年6月期間，訪問了4,835名中學生，男女受訪者分別佔56.5%及43.5%。調查顯示，影響青少年健康主要有三大因素，包括學業成績、家人期望和家庭關係，分別佔92.7%、90.8%和90.5%。
52.8%認為香港青少年的精神健康狀況不理想，與去年的54.4%相若。整體受訪者中，有14.3%受訪者認為香港青少年精神健康非常不理想，較去年的9.7%多。
另外，65.7%青少年關注自己的精神健康，較去年微增；當中12.2%青少年表示非常關注自己的精神健康，與去年的7%相比，有明顯增長。此外，近三分二、即65.9%青少年認為香港社會關注青少年的精神健康，比去年增加4.5個百分點。社會資源方面，42%表示目前社會的資源不足以促進青少年的精神健康，其中約一成更認為資源非常不足。
家福會認為，從調查數據可見，青少年自身和社會對青少年精神健康的關注度較去年稍升；惟家庭、學校及社區應加強合作，發展針對性措施，增加有關資源，促進青少年精神健康。
多鼓勵子女表達情感和參加社區活動
家福會服務總監(青少年服務)陳淑儀表示，普遍香港青少年的學業壓力較大，容易產生焦慮和沮喪等負面情緒，建議學校應加強心理健康教育，同時增加精神健康活動，安排有益身心的課餘活動。
家庭方面，她建議家長嘗試鼓勵子女表達情感，引導他們尋找壓力的源頭、解決問題的方法。此外，家長亦可透過精神健康教育活動及講座，了解及學習應對青少年精神健康問題的技巧。最後，家長可鼓勵青少年透過參加社區活動，增強對社區的歸屬感和身份認同，擴闊社交網絡，減少孤獨感。