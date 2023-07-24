調查指38%香港市民對財政狀況感悲觀　民建聯：政府應主動邀請國際巨星來港以助本地消費

政府在年初分別取消封關，讓香港國際人流物流進出回復正常；以及取消「口罩令」; 加上本港與內地已正式通關，經濟正在恢復。民建聯日前進行「消費者信心指數」調查，發現2023上半年與過去三年相比，整體經濟形勢向好；與去年12月份進行的結果比較，是次調查結果，「目前狀況指數」明顯由歷史新低回升，而另外兩個指數則繼續向好，顯示本港經濟已復常。
38%香港市民對財政狀況感悲觀
在今次調查結果中，「目前狀況指數」由22年12月時的歷史新低位73大幅回升至84，「消費者預期指數」與上次一樣保持在歷來次高水平113，二者合計，令「綜合消費者情緒指數」由上次101微升至104，反映消費者普遍樂觀。
不過，市民對未來一年個人財政狀況展望中，顯示悲觀保守情緒對比半年前稍有增加，其中表示「轉好」的由去年12月時25.3%稍跌至25%，有機會是在去年12月是創出調查歷來最高水平後作出調整；表示「轉差」的亦由上次22.7%上升至24%；而表示「一樣」的則由上次52%亦調整至51%。
對於未來一年的香港經濟前景，持正面看法的受訪者比重，由上次罕有高位47.9%回落至42.8%；至於對香港未來5年的長遠經濟前景，受訪者看法亦出現類似轉變。持正面看法由上次過去較少出現的高位32.8%稍微下降至32.6%。
調查結果顯示，經歷後疫情時代的蜜月期後，市民普遍情緒返回理性保守，市民的觀望審慎情緒以及收入環境的負面因素仍然揮之不去。
民建聯：市民偏向積穀防饑
民建聯房屋事務發言人陳學鋒表示，是次指數結果反映市民對於目前及預期經濟情況的分野，市民對於目前狀況較為保守，但對於預期經濟發展樂觀，反映社會普遍感受到疫情結束後本港經濟開始復常，但目前個人經濟狀況仍然較為拮据或受限的現象。
民建聯經濟發展事務發言人周浩鼎表示，是次指數結果是因應地緣政治問題增加全球經濟環境不明朗因素以及環球加息等之下，引致市民消費情緒相對保守，偏向積谷防飢（積穀防饑）。
民建聯：應主動邀請國際巨星來港以助本地消費
民建聯表示，過往「開心香港」主題系列有良好反應，政府應該持更主動積極態度邀請國際巨星來港合作表演，推動本地消費之餘，吸引鄰近國家及地區人士來港消遣，增加經濟收益。
此外，民建聯又認為，政府應該在後疫情時代中，轉化至由治及興的新局面，並提出建議：
- 進一步加強本港綠色債劵融資平台的推廣
- 加強金融市場互聯互通 協助推進人民幣國際化
- 推動香港與東盟的經貿向更高層次的戰略發展
- 推動電商發展
- 加大力度推進創新科技發展
- 充份利用深港科技創新合作區發展生物科技
- 加大力度推動「開心香港」主題系列 締造「明星效應」
- 打造本地「市集經濟」推動內需