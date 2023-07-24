調查指38%香港市民對財政狀況感悲觀　民建聯：政府應主動邀請國際巨星來港以助本地消費

政府在年初分別取消封關，讓香港國際人流物流進出回復正常；以及取消「口罩令」; 加上本港與內地已正式通關，經濟正在恢復。民建聯日前進行「消費者信心指數」調查，發現2023上半年與過去三年相比，整體經濟形勢向好；與去年12月份進行的結果比較，是次調查結果，「目前狀況指數」明顯由歷史新低回升，而另外兩個指數則繼續向好，顯示本港經濟已復常。

38%香港市民對財政狀況感悲觀

在今次調查結果中，「目前狀況指數」由22年12月時的歷史新低位73大幅回升至84，「消費者預期指數」與上次一樣保持在歷來次高水平113，二者合計，令「綜合消費者情緒指數」由上次101微升至104，反映消費者普遍樂觀。

不過，市民對未來一年個人財政狀況展望中，顯示悲觀保守情緒對比半年前稍有增加，其中表示「轉好」的由去年12月時25.3%稍跌至25%，有機會是在去年12月是創出調查歷來最高水平後作出調整；表示「轉差」的亦由上次22.7%上升至24%；而表示「一樣」的則由上次52%亦調整至51%。

對於未來一年的香港經濟前景，持正面看法的受訪者比重，由上次罕有高位47.9%回落至42.8%；至於對香港未來5年的長遠經濟前景，受訪者看法亦出現類似轉變。持正面看法由上次過去較少出現的高位32.8%稍微下降至32.6%。

調查結果顯示，經歷後疫情時代的蜜月期後，市民普遍情緒返回理性保守，市民的觀望審慎情緒以及收入環境的負面因素仍然揮之不去。