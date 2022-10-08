調查指7成人認同本港人才短缺　4成人認為移民潮是主因

有組織進行的調查指，近7成本港市民認同人才及勞工短缺，當中逾4成認為移民是導致問題的主因，逾半不相信移民港人會回流。
團體青年新世界公布，在上月23日至本月5日以電話抽樣，成功訪問了約730名市民就本地人才及勞工短缺的意見。當中有68.7%受訪者，認同香港出現人才及勞工短缺，只有22.4%表示不認同或非常不認同。
調查又指，多數受訪者認為移民是人才及勞工短缺最主要的原因，有44.1%表示認同；另外有27.2%的受訪者認為防疫措施導致海外人才不願來港工作，導致人才短缺，而認為生育率不足的只有9.7%。
逾半人不相信移民會回流
對於移民方面，有51.4%受訪者指，離港的人才將不會回流，而認為會回流就有38.9%。而按年齡劃分，18至39歲受訪者傾向不相信人才會回流，當中30至39歲組別有75.8%受訪者認為不會回流，18至29歲組別亦有64.6%。對於有關防疫措施的影響，在18至39歲群組，多數人不認為防疫措施放寬可吸引人才回流。
另外，30至39歲組別有近7成人反對放寬對境外人士來港居留及工作的限制，而認同放寬有助舒緩人才和勞工短缺問題，整體有47.2%表示認同，但不認同亦有44.8%。而整體有77.7%的受訪者，認為香港的法治、教育以及住屋狀態是推動市民移民的因素。
組織建議政府，應正視本地人才及勞工短缺問題，並指問題並非因為短期的防疫措施問題，而是移民引起。又指受訪者認為政府應透過實際政策改善本地政治、教育和居住環境舒緩人才流失問題。同時亦建議政府善用內地升學的香港學生，吸引回流。以及加強專業資格互認，引進外地專才。