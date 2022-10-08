調查指7成人認同本港人才短缺　4成人認為移民潮是主因

有組織進行的調查指，近7成本港市民認同人才及勞工短缺，當中逾4成認為移民是導致問題的主因，逾半不相信移民港人會回流。

團體青年新世界公布，在上月23日至本月5日以電話抽樣，成功訪問了約730名市民就本地人才及勞工短缺的意見。當中有68.7%受訪者，認同香港出現人才及勞工短缺，只有22.4%表示不認同或非常不認同。

調查又指，多數受訪者認為移民是人才及勞工短缺最主要的原因，有44.1%表示認同；另外有27.2%的受訪者認為防疫措施導致海外人才不願來港工作，導致人才短缺，而認為生育率不足的只有9.7%。