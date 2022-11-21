調查推算：全港有百萬人面對糧食不安全風險

FOOD-CO註冊的食物援助點由服務開始前的161個增加逾一倍至326個，並獲得近900間企業及團體捐贈食物。

基層市民或因經濟問題，未能獲得夠食物，可能要接受食物援助。有調查發現，本港有逾6成的低收入家庭屬糧食不安全，即沒有足夠能力或金錢購買食物，需減少食物份量或無法負擔均衡飲食等，推算全港約有100萬人正面臨糧食不安全的風險。

調查由食物援助協作平台FOOD-CO委託香港大學社會科學學院於2021年3月至2022年8月期間進行，訪問全港1,115戶低收入家庭。研究團隊亦從中抽樣560戶低收入家庭，以探討他們的基本食物需要預算。受訪家庭認爲，如要達到溫飽水平，每月基本食物預算的金額為$3,440 (一人家庭)至$6,750(五人家庭或以上)；若要選擇較有營養的食物（例如新鮮蔬果）及滿足社交需要，每月食物預算則為$4,590(一人家庭)至$8,440(五人家庭或以上)。

FOOD-CO指，研究團隊推算約有100萬人正面臨糧食不安全的風險。高於業界現時每天平均所服務的約10萬人，情況值得大衆關注。而現時綜援或食物援助服務對滿足使用者的溫飽需要有一定幫助，但對營養需要的支援仍需加強。

研究團隊則建議政府和服務機構可共同協作，提升整體食物供應量，包括運用資訊科技針對發展服務、擴大支援網絡；創造有利政策和立法環境，如以豁免垃圾收費或稅務優惠來鼓勵食物售賣者捐贈過剩食物給慈善機構，設立《好撒瑪利亞人法》（即「好人法」）；加強糧食和營養安全，提升食物援助的營養素養，改善整體健康。