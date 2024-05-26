調查揭兩成中學生曾受網絡欺凌　四成曾現輕生念頭

網絡欺凌行為近年愈見普遍，有機構進行調查發現，近兩成受訪中學生過去曾經遭受網絡欺凌，當中四成一度產生自殺念頭，又指約三成半受訪者不知道上傳他人的「改圖」或移花接木相片、「起底」等屬網絡欺凌行為，倡學校加強相關教育。

香港路德會社會服務處綜合青少年服務中心組今年1月以問卷形式，訪問777名中一至中六學生，發現逾半受訪者未能正確分辨何謂網絡欺凌行為。問卷列舉14項網絡欺凌行為，如「上傳會令當事人覺得尷尬的相片」、「以文字、相片或短片模仿他人外表及行為」等，各行為平均有36.27%受訪者不同意其為網絡欺凌行為。結果又顯示，最多人曾做過的網絡欺凌行為是「將你與他人的私人訊息截圖並送給第三方或社交媒體」，高達28.57%。

被欺凌者方面，調查有兩成受訪者指過去曾經受欺凌，他們往往因不同因素而不敢求助，包括有近半受訪的被欺凌者擔心事情「愈搞愈大」、四成四憂慮別人不相信他們說法，因而啞忍而不求助；同時有多達四成被欺凌者都想過輕生，包括16歲的中四女學生Apple(化名)。另外，調查逾半受訪者清楚知道不出手會助長欺凌者惡行，惟因不同原因選擇繼續旁觀，如覺得無能為力、事不關己，己不勞心等。

倡學校加強網絡欺凌教育

路德會皇后山綜合服務中心單位主管葉文龍指，要停止網絡欺凌，必須讓青少年先了解何謂網絡欺凌，建議學校與非牟利機構合作，於校內進行相關教育，受欺凌者亦應向學校、社工等較有效對象求助。