調查揭兩成中學生曾受網絡欺凌 當中四成萌死念 機構促加強認知 遇事即求助

中學生在疫情下已習慣使用網絡，近年的網絡欺凌個案亦隨之而上升。有機構年初調查發現，近兩成受訪者曾經遭受網絡欺凌，當中四成更一度產生自殺念頭，又指近半青少年對網絡欺凌認識不足。機構認為，學生若受欺凌應立即向家人、老師、社工等較有效對象求助，學校亦應教育青少年何謂網絡欺凌，又強調討論區充斥「起底」和「公審」等文化，倡青少年理性使用互聯網。

香港路德會社會服務處綜合青少年服務中心組今年1月以問卷形式，訪問777名正就讀中一至中六的學生，發現逾半受訪者未能正確分辨何謂網絡欺凌行為。問卷列舉14項網絡欺凌行為，如「上傳會令當事人覺得尷尬的相片」、「以文字、相片或短片模仿他人外表及行為」等，兩項均有逾一至兩成人未能分辨是否屬網絡欺凌行為，甚至各選項平均有36.27%受訪者不同意其為網絡欺凌行為，可見中學生對網絡欺凌認知不足。調查又發現，最多人曾做過的網絡欺凌行為是「將你與他人的私人訊息截圖並送給第三方或社交媒體」，有28.57%受訪者承認做過。

過來人怕惹事啞忍欲輕生

被欺凌者方面，調查發現有兩成受訪者指過去曾受欺凌，他們往往因不同原因而不敢求助，包括有近半擔心事情「愈搞愈大」、四成四憂慮別人不相信他們說法，因而啞忍而不求助，產生惡性循環。中四女學生Apple表示，曾經在學校討論區遭惡意批評有「公主病」，亦收過捏造事實的匿名短訊，當時的男友更為此與她分手。Apple坦言當時非常傷心，一度曾萌生自殺念頭但求一了百了。

機構的調查發現，有高達四成受欺凌者表示曾想過輕生，路德會皇后山綜合服務中心單位主管葉文龍提到，現時討論區「起底」及「公審」文化盛行，變相令青少年潛移默化建立錯誤使用網絡的觀念。同時，他指網上有許多未經證實的消息，認為討論區應用作擴闊眼界而非100%的資訊來源，呼籲青少年切勿盡信網上資料、應理性使用網絡及討論區。他建議學生如遭受網絡欺凌，應向較有效對象如家人、老師、社工及警方等求助，及時遏止相關欺凌行為。