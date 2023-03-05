調查揭六成人不自知有「三高」　推算本港有100萬腎病隱性患者

每年3月第二個星期四是「世界腎臟日」，有醫學組織上月為逾1,600名市民做身體檢查，發現逾七成人不自知有高血脂，亦分別有近七成和六成人不知道自己患上高血糖和高血壓。組織推算本港有100萬名腎病隱性患者，提醒市民有必要及早識別和接受治療。

香港腎臟基金會、香港腎科學會和香港腎科護士學會上月到5個商場，隨機為1,661名市民量體重、血壓、驗血糖和血脂，他們年齡中位數為65歲。結果發現，有73%人不知道自己有高血脂，另分別有68%人和56%人對自己患上高血糖、高血壓不知情，另有36%人並不知道自己過重或肥胖。

呼籲市民積極參與器官捐贈

現時本港有逾100萬人獲診斷患上高血壓或糖尿病，組織以此推算本港仍有100萬名腎病隱性患者，又指患有高血壓、高血脂或高血糖的「三高」市民，會有較高患上腎病的風險。組織又稱，他們有必要及早識別和治療腎病，否則將影響個人健康和生活，並加重醫療系統負擔，呼籲市民不要忽視「三高」。

醫管局行政總裁高拔陞今日(5日)在一個「世界腎臟日」活動致辭稱，過去一年有約7,000名末期腎病患者，目前有近2,000人正等候腎臟移植，數字令人擔憂。他續說，市民極容易忽視高體重帶來的慢性疾病風險，並指出「世界腎臟日」提倡積極運動和適當飲食，希望市民能及早發現和作出預防。出席同一活動的醫務衞生局局長盧寵茂稱，市民應改變生活習慣預防腎病等慢性疾病，並呼籲市民積極參與器官捐贈。