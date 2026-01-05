調查揭寵主低估危疾醫療費　相差達119% 慈善團體籲養寵前考慮財政負擔

愛寵一旦患病，往往令主人憂心不已。有調查顯示，本港寵物主人普遍嚴重低估危疾醫療開支，平均估算與實際費用相差高達119%；同時有四成主人從不擔心愛寵會患上重病，逾半未有為寵物投保。結果反映不少主人雖希望在傳統手術及藥物以外，為寵物提供康復及舒緩治療，但卻低估相關費用，欠缺儲蓄及保險準備。有獸醫指出，因無力承擔龐大醫療費用而導致棄養的情況並不罕見，提醒寵物危疾並不罕見主人必須認知風險並及早準備。 虛擬保險公司「OneDegree」早前委託獨立調查機構進行「香港寵物危疾醫療認知及預算調查」，訪問了 537 名本地貓狗主人，訪問他們估計寵物患上心臟衰竭、中風、癲癇、四肢癱瘓及髕骨脫臼五種危疾的機率。結果顯示，四分之一寵主表示從不擔心愛寵會患上相關危疾，平均有五成人更認為相關危疾機率低於兩成。

儲蓄不足 保險覆蓋率低 調查同時揭示寵主財政準備不足，近半(49%)受訪者沒有儲蓄習慣，當中接近六成(58%)未有購買寵物保險，即使有儲蓄，平均每年僅約港幣14,000元。主人同時普遍低估危疾醫療費用，平均估算與實際開支相差119%，例如受訪者認為寵物中風治療一年需約港幣 3.4萬元，但據該公司數據，一隻5歲英國短毛貓半年治療費用已高達港幣7.5萬，差距逾一倍。心臟衰竭方面，寵主估算一年費用約港幣3.6萬元，但實際半年治療已需港幣6.66萬元，低估近八成。另類治療方面，誤差更為驚人。受訪者對中醫等療法的費用估算與實際價格相差近九倍(879%)。

獸醫診所不時遇到棄養 獸醫關妍慧指，獸醫診所不時遇到棄養案例，部分主人在面對突如其來的高昂醫療費用時束手無策，最終選擇放棄照顧；她分享自身經歷，曾收養一隻因心臟病需接受手術、但手術費用過高而被主人遺棄的小狗，提醒寵物危疾並不罕見主人必須認知風險並及早準備。 阿棍屋負責人：養寵物前考慮財政負擔 慈善動物團體「阿棍屋」負責人 Ivy 亦表示，因無法負擔醫療費用而棄養的個案並不罕見。她指出，收容所經常接收因病被遺棄的動物，「我們亦親身見過寵主因無法負擔醫療費用而棄養，所以來到我們收容所。」她呼籲，主人在養寵物前，必須全面考慮財政負擔，包括醫療開支及長期照顧責任，「希望寵主養寵物前多再考量財政方面負擔，包括醫療開支等等。」

Ivy強調，棄養不僅令動物失去原有的家庭，也為收容所及慈善團體帶來沉重壓力。她期望透過教育與宣傳，提醒公眾養寵物是一生的承諾，財政準備與醫療保障同樣不可或缺。