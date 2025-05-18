調查揭港人飲食習慣待改善 逾四成網上營養資訊有誤導

香港營養學會與香港理工大學和香港都會大學聯手於3月至5月進行了一項網上問卷調查，了解本港成年人的飲食習慣和營養資訊來源。調查結果顯示，港人普遍注重飲食健康，但飲食習慣方面有待改善，如水果或蔬菜的攝取量不足。此外，調查又發現，超過四成的網上營養資訊存在誤導成份，惟有市民卻信以為真。學會建議，市民要核實網上營養資訊，必要時要諮詢專業人士。
是次問卷調查共916個有效回應，年齡由18歲起，當中50至69歲人士佔近四成，以女性居多。調查結果顯示，近四成市民曾嘗試至少一款流行飲食法，以「間歇性斷食」最多人採用，有51%；其次為「低碳水化合物飲食法」(43%)和「高蛋白質飲食法」(21%)。當被問及執行飲食法的原因時，76%人士表示是為了「體重管理」，56%人士回答「改善健康」，25%人士說是「預防疾病」。
營養及飲食習慣方面，只有36%的受訪者每日進食1-2次水果，當中72%的人每次進食1-2份水果，均少於世界衛生組織及香港衛生防護中心建議的份量。進食肉類的習慣方面，53%的受訪者每星期進食1-3次魚類，34%每餐進食5兩或以上的肉或魚類，接近全日的建議上限。在日常進食加工肉類方面，51%的受訪者每星期至少進食1次加工肉類。此外，有48%的受訪者每週外食5次或以上，這可能導致出現攝取過多能量及增加油、鹽、
糖的攝取量。
有網站稱「飯後吃水果是慢性自殺」
在獲取營養資訊方面，是次調查顯示，42%的網上營養資訊存在誤導成份，例如「飯後吃水果是慢性自殺」、「生酮飲食可以減肥而不需要捱餓」、「用豬油炒菜，增加Omega-3的攝取」以及「多吃鹽！能消炎」等。這些誤導性資訊往往可能對健康造成危害。
Kelly原本只有99磅，但她想增重。她聽從了一位朋友的建議，完全戒掉了澱粉和糖。結果她在兩個月內減掉了10磅，突如其來的體重減輕讓她感到震驚和沮喪。然後她諮詢了一位營養師，發現自己實際上是嚴重肌肉流失，而不是增重。經過近24個月的治療、定期約見營養師和做運動，她的體重慢慢回升，並恢復自信。
香港營養學會建議，要均衡飲食，攝取全面均衡的營養。此外，網上營養資訊要核實: 建議市民需選擇可靠且具科學根據的營養資訊媒體。最後，若市民希望通過飲食或健康生活方式改善長期疾病或體重，應諮詢具專業資格的醫護人員或專家。