調查揭港人飲食習慣待改善 逾四成網上營養資訊有誤導

香港營養學會與香港理工大學和香港都會大學聯手於3月至5月進行了一項網上問卷調查，了解本港成年人的飲食習慣和營養資訊來源。調查結果顯示，港人普遍注重飲食健康，但飲食習慣方面有待改善，如水果或蔬菜的攝取量不足。此外，調查又發現，超過四成的網上營養資訊存在誤導成份，惟有市民卻信以為真。學會建議，市民要核實網上營養資訊，必要時要諮詢專業人士。

是次問卷調查共916個有效回應，年齡由18歲起，當中50至69歲人士佔近四成，以女性居多。調查結果顯示，近四成市民曾嘗試至少一款流行飲食法，以「間歇性斷食」最多人採用，有51%；其次為「低碳水化合物飲食法」(43%)和「高蛋白質飲食法」(21%)。當被問及執行飲食法的原因時，76%人士表示是為了「體重管理」，56%人士回答「改善健康」，25%人士說是「預防疾病」。

營養及飲食習慣方面，只有36%的受訪者每日進食1-2次水果，當中72%的人每次進食1-2份水果，均少於世界衛生組織及香港衛生防護中心建議的份量。進食肉類的習慣方面，53%的受訪者每星期進食1-3次魚類，34%每餐進食5兩或以上的肉或魚類，接近全日的建議上限。在日常進食加工肉類方面，51%的受訪者每星期至少進食1次加工肉類。此外，有48%的受訪者每週外食5次或以上，這可能導致出現攝取過多能量及增加油、鹽、

糖的攝取量。