調查揭照顧長幼衍壓力 逾半退休婦情緒困擾

周五是婦女節，有調查發現一半年滿50歲的退休婦女，平均每日花四分之一時間照顧家人，不少都認同肩負照顧長幼責任不時帶來各種身心問題，另有逾半情緒出現困擾、「亮起紅燈」。調查機構建議婦女提前與家人就家庭分工和照顧責任坦誠溝通，以及事先了解社會對照顧者的資源和支援網絡。

香港基督教女青年會早前訪問930名年齡介乎50至70歲的退休婦女，一半表示退休後要照顧家人，如伴侶、父母和子女等，平均每日照顧時間約5小時42分鐘，接近一日的四分一。31.6%人認為照顧時間過長，另31.4%人更表示感極大壓力，亦有不少認同負起照顧長幼責任，會帶來各種身心問題，如近六成覺得個人時間及空間減少、近半分別感身體和精神疲累等。調查同時反映退休婦女面對的健康困擾，有八成六指自己受痛症困擾、八成人有病患在身，另發現有53.2%受訪者情緒出現困擾、「亮起紅燈」。