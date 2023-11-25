調查揭過半受訪中學生感不同程度情緒困擾，近一成中學生曾有自殘念頭。

精神健康近年備受關注，香港童軍總會童軍知友社今日主辦「SOUL Nice To Meet You精神健康守護者體驗工作坊」，同時公布「中學生精神健康問卷調查」結果。結果顯示香港有近一成受訪中學生有自我傷害的念頭，其中八成不會與朋友或家長分享；過半數的中學生感受到不同程度情緒困擾，其中有約七成中學生感到焦慮、容易苦惱或動怒、憂鬱與自卑；另有六成受訪中學生有不同程度的失眠問題。童軍知友社呼籲社會各界應主動關懷身邊青少年，及早辨識其情緒需要，作出轉介及支援，以避免香港青少年的精神健康問題進一步惡化。
近一成中學生曾有自殘念頭
知友社調查結果指出，受訪中學生中，有約一成在過去一個月內，曾有自我傷害的念頭；而女性的問題又比男性嚴重。女性有自我傷害念頭者的百分率高達16%，而男性則有約7%。
調查結果又顯示，本港青少年潛藏的自我傷害意圖，已經相當嚴峻。此外，調查亦發現22.44%受訪中學生有輕度情緒困擾，23.49%有中度情緒困擾，8.58%則有嚴重情緒困擾。當中，只有不足一半（45.49%）受訪青少年的精神健康狀態屬於良好，顯示實際情況並不理想。
至於對自殺風險有密切關係的兩個精神健康變項，包括「焦慮」與「自卑」，結果顯示有42.49%青少年有中等至非常厲害的焦慮程度，而47.28%的青少年，則有中等至非常厲害的自卑情況。
建議由青少年個人及社會宏觀兩個層面入手減自殺率
童軍知友社總監陳立基，促請政府當局，須正視青少年的精神健康危機；而父母、老師、同學和朋輩，都應該主動關懷身邊的青少年。副童軍知友社總監（青少年服務）馮志豪認為，要有效減低青少年自殺率，必須從根源處理，而非只於發生自殺情況時才緊急介入。因此，改善青少年的精神健康，是更有效的預防策略，建議可由青少年個人及社會宏觀兩個層面入手。青少年個人層面方面，建議加強青少年學習「自我關懷」的概念，及早辨識自己的精神健康狀態，並於需要時懂得求助。童軍知友社執行委員會主席余錦榮指，童軍知友社「友善社區──SOUL Keeper精神健康守護者」計劃，將致力建立「青年人精神健康友善社區」，透過與不同的持份者合作，建立支援網絡。
據教育局局長蔡若蓮日前書面回覆議員質詢時指出，過去3年全港中小學向局方匯報的學生懷疑自殺身亡個案數字，分別為21、25及25宗，而截至今年10月，就已有27宗，數字有上升趨勢，估計是受疫情及復常後學生需要面對較大的學業挑戰影響。