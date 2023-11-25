調查揭過半受訪中學生感不同程度情緒困擾，近一成中學生曾有自殘念頭。

精神健康近年備受關注，香港童軍總會童軍知友社今日主辦「SOUL Nice To Meet You精神健康守護者體驗工作坊」，同時公布「中學生精神健康問卷調查」結果。結果顯示香港有近一成受訪中學生有自我傷害的念頭，其中八成不會與朋友或家長分享；過半數的中學生感受到不同程度情緒困擾，其中有約七成中學生感到焦慮、容易苦惱或動怒、憂鬱與自卑；另有六成受訪中學生有不同程度的失眠問題。童軍知友社呼籲社會各界應主動關懷身邊青少年，及早辨識其情緒需要，作出轉介及支援，以避免香港青少年的精神健康問題進一步惡化。

調查揭過半受訪中學生感不同程度情緒困擾，近一成中學生曾有自殘念頭。

近一成中學生曾有自殘念頭

知友社調查結果指出，受訪中學生中，有約一成在過去一個月內，曾有自我傷害的念頭；而女性的問題又比男性嚴重。女性有自我傷害念頭者的百分率高達16%，而男性則有約7%。

調查結果又顯示，本港青少年潛藏的自我傷害意圖，已經相當嚴峻。此外，調查亦發現22.44%受訪中學生有輕度情緒困擾，23.49%有中度情緒困擾，8.58%則有嚴重情緒困擾。當中，只有不足一半（45.49%）受訪青少年的精神健康狀態屬於良好，顯示實際情況並不理想。