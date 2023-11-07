調查揭重用杯平均減25%溫室氣體排放　綠色和平呼籲減用即棄杯

綠色和平聯同香港科技大學、香港城市大學的科研團隊首次以科研分析即棄杯和現有重用杯借還系統的整體環境影響，並發佈《「重」塑未來》報告。研究為期一年，透過收集台北、東京、香港及釜山東亞4個城市的重用杯服務提供者實際營運數據及各地區輔助數據，並以國際標準化組織認可的LCA評估方法作分析，比較和分析即棄紙杯及回收再造塑膠或原生膠杯，由生產、運輸、銷售、使用、拋棄的整個生命週期中所產生的環境影響。 綠色和平項目主任譚穎琳表示，有關香港的研究結果顯示，在16項環境影響類別中，重用杯借還系統 在其中13項都比表現更好，比即棄紙杯及回收再造的膠杯，每個重用杯平均減少25%溫室氣體排放、37%水資源及34%人體有害毒性。

研究亦發現，即棄杯造成的環境影響，極大部分來自生產階段，轉用回收再造膠杯無法減少其在整個生命週期中的環境影響。香港科技大學可持續發展學部梅珂指，低用量重用杯系統造成的環境影響主要來自清洗，但透過增加用量、使用中央高效益的清洗設備、善用城市已有的短途物流系統收集等，可進一步增加環境效益。她續指，愈多人選擇借用系統的重用杯代替即棄杯，節省愈多環境資源及減少污染排放，同時，店舖的銷售量高，就擁有更大潛力以高用量的重用系統節能，以及進一步節省碳排放及水資源等環境資源。