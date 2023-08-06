調查發現「人手不足」成社企營運最大難題 申請資助手續繁複加重負擔

疫後社會步入復常，惟各行業仍面對挑戰，社企亦不例外。有機構近日訪問了逾百間社企，調查發現社企在營運過程中面臨不少挑戰，包括人手不足、申請手續繁複及時間過長等；亦有受訪社企表示社會大眾對社會認識不足。
3成受訪社企：最大困難是人手不足
Spark Social近日訪問了逾100間社企，了解他們在營運過程中所面對的挑戰與機遇。調查結果顯示，33％受訪社企指，現時面臨最大的難題是人手不足；部分受訪者表示於現時「搶人才」的情況下，資金短缺的社會企業難以挽留人材。有27％社企則認為缺乏可持續營運模式是他們面對的最大困難，即使起始時得到政府資助，但資助完結後難以營運下去。
此外，有60％受訪社企表示，他們的營運起始成本來自政府資助，顯示香港社企現時非常倚賴政府支持。然而，有超過80％受訪者認為，申請政府資助需時太長，而且申請文件繁複，需要耗用大量人力物力去處理，嚴重加重了中小型企業的負擔。
大眾對社企認識不足
社企在社會中擔任重要角色，但市民大眾對社企卻未必有深入認識。73％受訪社企表示，曾經遇到過社會大眾不理解，或不認知甚麼是社會企業，加大了他們提供服務的難度。有70.6%的社企認為，香港需要一個統一的社企認證系統。另外，60％的受訪社企認為，一套有效的效力評估系統也可以幫助大眾更全面地了解社企的社會影響力。
Spark Social創辦人鄭榮基表示，國外社企無論在社會發展及經濟貢獻上都佔有重要角色，相反香港社企似乎有點舉步為艱，無論是政府支持力度或是市民對社企的了解度都有所欠缺，希望調查可以幫助大眾了解更多香港社企面對的難處，並找出解決方法。