調查發現「人手不足」成社企營運最大難題 申請資助手續繁複加重負擔

疫後社會步入復常，惟各行業仍面對挑戰，社企亦不例外。有機構近日訪問了逾百間社企，調查發現社企在營運過程中面臨不少挑戰，包括人手不足、申請手續繁複及時間過長等；亦有受訪社企表示社會大眾對社會認識不足。

3成受訪社企：最大困難是人手不足

Spark Social近日訪問了逾100間社企，了解他們在營運過程中所面對的挑戰與機遇。調查結果顯示，33％受訪社企指，現時面臨最大的難題是人手不足；部分受訪者表示於現時「搶人才」的情況下，資金短缺的社會企業難以挽留人材。有27％社企則認為缺乏可持續營運模式是他們面對的最大困難，即使起始時得到政府資助，但資助完結後難以營運下去。

此外，有60％受訪社企表示，他們的營運起始成本來自政府資助，顯示香港社企現時非常倚賴政府支持。然而，有超過80％受訪者認為，申請政府資助需時太長，而且申請文件繁複，需要耗用大量人力物力去處理，嚴重加重了中小型企業的負擔。