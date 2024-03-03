調查顯示三成半女士沒有檢查乳房 八成半不知乳癌篩查先導計劃

民建聯婦女事務委員會早前進行「女性乳健檢查習慣調查」，訪問了全港逾千名女性。結果發現，三成半受訪者完全沒有乳房檢查的習慣，近四成半受訪者對自我檢查的認識不足。此外，近八成受訪者對政府推行「乳癌篩查先導計劃」毫不知情。委員會對財政預算案中對支援婦女健康未有著墨表示失望，認為政府必須正視及回應婦女的訴求。

是次調查訪問了1,010名全港女性，結果發現，三成半受訪者完全沒有乳房檢查的習慣，包括自我檢查、臨床檢查及乳房X光造影檢查。在40-59歲高風險一族的受訪者中，有定期進行乳房X光造影檢查的不足四成，而在18-39歲的受訪群組中，達六成沒有自我檢查乳房的習慣。另外，近四成半受訪者對自我檢查的認識不足，情況值得關注。至於沒有乳房檢查習慣的主要原因包括費用昂貴、缺乏意識、不知道檢查渠道，以及覺得身體狀況良好而毋須檢查。

篩查先導計劃宣傳不足

近八成受訪者對「乳癌篩查先導計劃」毫不知情。根據政府數據，去年本港45歲至69歲婦女人口近164萬，而截至2023年3月底約有19,300人接受乳癌風險評估。先導計劃的參與人數與政府當初預期兩年的48,000人出現明顯落差，經獲轉介進行乳房X光造影檢查的病人不足5,500人，是全港45至69歲女性人口的0.33%，可見其成效之低。

委員會主席葛珮帆指出，「乳癌篩查先導計劃」成效強差人意，政府投放得資源推行乳癌篩查就應該用得其所，可惜先導計劃的參與人數與政府當初預期的出現明顯落差，證明宣傳不足，希望政府汲取經驗，就先導計劃的宣傳、未來擴展篩查計劃的執行，以及防治乳癌的整體發展規劃作有效的投資，其中包括加快入藥並納入資助。