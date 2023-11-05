調查顯示八成九教育界人員對國家前景有信心

《施政報告》提出開展「愛國主義教育」及成立「愛國主義教育工作小組」。為了解及掌握教育界及教師對國家的認識及認同，香港善德基金會於9月至10月期間進行了「教育界對國家發展前景信心調查」。結果顯示，八成九受訪教育界同工表示，對國家未來前景整體來說很有信心或有些信心；對於近年國家重大政策論述或舉措，最多受訪者了解「粵港澳大灣區」，其後是「一帶一路」倡議。

是次調查於今年9月3日至10月13日進行，一個月內收到518份有效回應，調查對象包括大學、中學、小學、幼稚園等教育界同工；受訪者職位方面，是次填寫問卷的包括校長及副校長、中層主任、教師等。最新調查發現，有八成九受訪教育界同工表示，對國家未來前景整體來說很有信心或有些信心，而對香港未來前景很有信心或有些信心的則有七成四。整體而言，受訪者對於國家經濟前景和外交前景的信心程度相若，有八成二同工對國家經濟前景很有信心或有些信心，有八成一對國家外交前景很有信心或有些信心；但對於國家統一前景，則只有七成一 表示很有信心或有些信心，有近兩成表示不知道。

另外，有七成三受訪者對國家過去五年整體發展感到滿意或很滿意。超過七成受訪同工分別認為國家在航天(74%)和創新科技(72%)的發展最為成功。同時，亦有五成七和五成六受訪者分別認為應加強推動基礎教育和教育公平，以實現國家提出建設「教育強國」的目標。展望未來，最新調查顯示，有八成七受訪者希望為建設教育強國貢獻力量，亦有八成八受訪者認為，為國家的高速發展感到自豪；更有多達八成九相信國家的發展會愈來愈好。 立法會教育界議員朱國強表示，調查顯示教育同工對近年國家重大政策論述未有太深了解，認為政府要想辦法改善，包括日後舉辦的講座要加入十四五規劃、建國百年目標等內容，以及為教師提供相關內容的國情班。