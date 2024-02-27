調查顯示基層家庭教育及食物開支俱增 團體提五點建議 倡檢討最低工資

關注基層市民的團體「基層願景」今日(27日)發表《2023年基層市民生活狀況調查報告》。團體在去年2月23日至本年2月7日期間，以網上問卷形式向全港18區的基層市民進行調查，合共收回606份有效問卷。結果顯示，超過六成受訪者感到最大壓力的範疇為「子女教育開支」。此外，受訪者去年的「子女開支」及「租金開支」均有所上升。「基層願景」向政府提出5個建議，包括一年一檢最低工資，以及增撥社區看顧服務資源。
8成受訪住戶子女開支上升
研究結果顯示，子女開支方面，近三分之一受訪住戶平均花逾$5,000在子女身上。對比2022年，超過八成有子女的受訪住戶去年平均每月花在子女的開支皆有上升，主要上升範疇主要為功課學習支援開支增加(74.2％)及子女的飲食開支增加(69.0%)。
租金開支方面，受訪住戶的租金金額集中在$3,001-$7,000。有16.8%的受訪住戶表示在過去一年曾經歷拖欠租金的情況，有近三成曾拖欠租金的受訪住戶表示拖欠租金超過三個月(33.3%)。有三成受訪住戶表示在2023年至今曾經歷加租，平均加租金額為$680.37。
食物開支方面，超過七成的受訪住戶表示在2023年的食物開支有所上升(72.8%)，上升金額集中在每月增加$501至$1,250，其中以增加$751至$1,000為最多，有17.9%。上升的原因以食物物價上升為最多(92.2%)。
建議檢討最低工資及監察物價升幅
家庭每月平均收入方面，26.7%受訪住戶平均每月收入介乎$15,001至$20,000。逾五成受訪住戶表示與2022年相比，家庭每月平均收入沒有變化(54.0%)，但同時有兩成受訪住戶的收入有減少(20.0%)，有兩成受訪住戶的收入有增加(26.1%)。
團體向政府提出五大建議，包括最低工資一年一檢，長遠推動生活工資；主動、公開及監察各類消費品的物價升幅、減少壟斷，並設立基本生活開支線，雙管齊下，以貧窮線及基本生活開支線作參考制訂扶貧政策；增撥社區看顧服務資源，鼓勵家庭照顧者外出工作；提供以地區為中心及以家庭為單位的能力建設和一站式支援服務跟進；暫緩緊縮、削減福利、公共服務加費等計劃，避免盲目滅赤。