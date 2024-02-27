調查顯示基層家庭教育及食物開支俱增 團體提五點建議 倡檢討最低工資

關注基層市民的團體「基層願景」今日(27日)發表《2023年基層市民生活狀況調查報告》。團體在去年2月23日至本年2月7日期間，以網上問卷形式向全港18區的基層市民進行調查，合共收回606份有效問卷。結果顯示，超過六成受訪者感到最大壓力的範疇為「子女教育開支」。此外，受訪者去年的「子女開支」及「租金開支」均有所上升。「基層願景」向政府提出5個建議，包括一年一檢最低工資，以及增撥社區看顧服務資源。

8成受訪住戶子女開支上升

研究結果顯示，子女開支方面，近三分之一受訪住戶平均花逾$5,000在子女身上。對比2022年，超過八成有子女的受訪住戶去年平均每月花在子女的開支皆有上升，主要上升範疇主要為功課學習支援開支增加(74.2％)及子女的飲食開支增加(69.0%)。

租金開支方面，受訪住戶的租金金額集中在$3,001-$7,000。有16.8%的受訪住戶表示在過去一年曾經歷拖欠租金的情況，有近三成曾拖欠租金的受訪住戶表示拖欠租金超過三個月(33.3%)。有三成受訪住戶表示在2023年至今曾經歷加租，平均加租金額為$680.37。

食物開支方面，超過七成的受訪住戶表示在2023年的食物開支有所上升(72.8%)，上升金額集中在每月增加$501至$1,250，其中以增加$751至$1,000為最多，有17.9%。上升的原因以食物物價上升為最多(92.2%)。