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2023-11-01 21:57:27

調查顯示近半女性未有定期進行健康檢查

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調查發現本港女士的健康意識不足。

調查發現本港女士的健康意識不足。

現代女性需要兼顧工作與家庭，往往忽略了健康。一項調查顯示，近六成 (58%) 更需同時經濟支援三代的生活支出；近乎所有受訪媽媽 (99%) 自知需要先照顧好自己才能應援三代健康，逾半受訪女性 (52%) 並未知道自己的癌症家族史，近半未有定期進行健康檢查。

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FWD富衛香港委託「生活易」於本年9月在香港進行一項「女士生活習慣意見調查」，透過網上問卷訪問共 301名女士，旨在了解女士在不同階段面臨的健康挑戰和需求，並提升女士們對自身健康的關注及意識。逾五成 (56%) 受訪已婚女士表示自己需經濟支援父母或老爺奶奶，當中近六成 (58%) 更需同時經濟支援三代的生活支出。
 

近乎所有受訪媽媽自知需要先照顧好自己才能應援三代健康。

近乎所有受訪媽媽自知需要先照顧好自己才能應援三代健康。

雖然近乎所有受訪媽媽 (99%) 自知需要先照顧好自己才能應援三代健康，卻未有付諸實行提升健康意識。調查發現，逾半受訪女性 (52%) 並未知道自己的癌症家族史，有近五成(48%) 則表示未有定期進行健康檢查的習慣，主要是因為「缺乏金錢」(47%)、「認為自己健康」(33%)、「缺乏時間」(31%) 及「害怕驗出疾病，不想面對檢查結果」(29%)。

富衛將於11月展開「女士健康月」應援活動，當中包括健康講座及工作坊、健康流動車及女士健康月優惠。

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