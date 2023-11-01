調查顯示近半女性未有定期進行健康檢查

現代女性需要兼顧工作與家庭，往往忽略了健康。一項調查顯示，近六成 (58%) 更需同時經濟支援三代的生活支出；近乎所有受訪媽媽 (99%) 自知需要先照顧好自己才能應援三代健康，逾半受訪女性 (52%) 並未知道自己的癌症家族史，近半未有定期進行健康檢查。

FWD富衛香港委託「生活易」於本年9月在香港進行一項「女士生活習慣意見調查」，透過網上問卷訪問共 301名女士，旨在了解女士在不同階段面臨的健康挑戰和需求，並提升女士們對自身健康的關注及意識。逾五成 (56%) 受訪已婚女士表示自己需經濟支援父母或老爺奶奶，當中近六成 (58%) 更需同時經濟支援三代的生活支出。

