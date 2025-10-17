調查︰一成人處月經貧窮 惟減換衛生巾 培幼會：長遠或構健康風險

月經是女性生育功能與發育成熟的標示，也是一種正常生理現象，但受部分守舊思想或宗教文化影響，令月經出現污名化。而女性每月均須為月經來潮置入生理用品，亦為基層女性造成一定的經濟壓力。有調查指發現，有來自劏房家庭的受訪者表示，生理用品開支導致經濟負擔加重，會盡量增加如廁次數，以減少衛生巾的使用；有部分受訪者亦會壓縮更換次數，甚至一日只換一次，遠低於家計會一日換6次的建議。 國際培幼會(香港)委託聖方濟各大學，共同進行《香港月經貧窮現況分析》，團隊於6至8月期間，以隨機電話訪問1,000名12至54歲本港女性；並於8至9月進行7場焦點小組訪談，對象包括女性劏房居民、食物銀行受助者，少數族裔、以及院舍少女等弱勢群體。調查結果顯示，每10名受訪者中便有1人因經濟拮据而難以購買月經用品；另有逾27%女性及近三成年輕女性因而須節省使用相關衛生用品。不少基層少女為減少用品消耗，會採取「頻密如廁排血」或「在衛生巾上加墊紙巾」等方式延長使用時間。

聖方濟各大學兩名助理教授霍婉紅及馮家宜指出，據香港家庭計劃指導會建議，衛生巾應每4小時至少更換一次，即一日約6次。但調查卻發現約四分一受訪者每日僅更換3次月經用品，甚至有人一日只換1次，遠低於建議標準，可見「月經貧窮」對女性衛生與健康管理有着深層影響。另外，58%人感到在街頭公廁處理經期衛生有困難，包括廁所污糟、廁格空間太小等；且95.8%曾出現經期不適，卻有93.3%從未因而求醫。霍婉紅補充，逾六分一受訪者曾有與月經相關的感染或婦科問題，其中17.3%從未接受治療，或會形成隱性健康危機。

月經羞辱普遍 年輕群體受影響最深 除「月經貧窮」外，「月經羞辱」現象亦普遍。近三分二受訪女性曾經歷月經相關負面評論，近四分一表示對月經感尷尬；更有49.6%因而帶來身心困擾，甚至有表示「寧願自己不是女性」，情況以12至24歲年輕女性群組中最為嚴重。而在18歲以下受訪者中，34.8%對月經感到尷尬或羞恥，比例亦為各年齡組別中最高。 來自葵涌劏房街坊會的焦點小組受訪者陳女士指，每月須置入自己及女兒的衛生用品，開支實在沉重。「我會在減價時買也，曾試過上網買，但就擔心質量問題……經期時，我會盡量減少外出，頻繁上廁所排經血，以減少更換；但女兒年紀小不懂節省，加上流量又大難以控制，負擔就更重。」她又表示自己有經痛問題，奈何醫療費太高，一般只靠止痛藥和止血藥緩解。

建議增設月經用品自動販賣機 為減輕本地少女及女性「月經貧窮」及「月經羞辱」情況，培幼會本地項目及倡議助理總監林沛盈指建議，政府應將月經用品納入綜援等扶貧政策，作恆常支援；並加強新近投入服務的「樂研站」對月經健康評估及相關諮詢服務的宣傳。同時於院校、公共洗手間、商場及港鐵站增設供應月經用品的自動販賣機。面對月經羞辱，林沛盈則強調應將月經健康納入中小學課程，內容涵蓋生理、心理及月經污名等議題，並將月經相關心理影響融入現行的情緒支援機制，正視經期為女性帶來的情緒困擾與心理壓力。培幼會亦正計劃推行為期1年的月經用品支援計劃，為500名18歲以下、面對經濟困難的少女按季度派發衛生用品。