調查︰七成人不願生育 婦聯倡設育兒假增意願

香港生育率持續在低水平，近10年不斷呈下跌趨勢，至去年才止跌。有調查發現，七成受訪者表示不願意生育小朋友，分析發現經濟壓力及年輕世代價值觀轉變影響生育意願。負責調查的婦聯建議，政府落實家庭友善政策及提供育兒支援，及立法增設三天育兒假等，增加港人生育誘因。

香港婦聯於1月12日至2月12日，訪問1,320名50歲以下和960名50歲以上的港人。50歲以下受訪者中，71.9%表示不願生育，僅28.1%表示願意生兒育女，較去年同類調查升2.1個百分點；最願意生育的組別為「30至39歲」(32.82%)；而「19至29歲」僅23.27%願意生育，為最不願意生育組別。至於50歲以上受訪者，近七成人望下一代生育，以希望「至少有一個的傳統觀念」居首位(38.2%)。