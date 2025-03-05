調查︰七成人不願生育 婦聯倡設育兒假增意願

香港生育率持續在低水平，近10年不斷呈下跌趨勢，至去年才止跌。有調查發現，七成受訪者表示不願意生育小朋友，分析發現經濟壓力及年輕世代價值觀轉變影響生育意願。負責調查的婦聯建議，政府落實家庭友善政策及提供育兒支援，及立法增設三天育兒假等，增加港人生育誘因。
香港婦聯於1月12日至2月12日，訪問1,320名50歲以下和960名50歲以上的港人。50歲以下受訪者中，71.9%表示不願生育，僅28.1%表示願意生兒育女，較去年同類調查升2.1個百分點；最願意生育的組別為「30至39歲」(32.82%)；而「19至29歲」僅23.27%願意生育，為最不願意生育組別。至於50歲以上受訪者，近七成人望下一代生育，以希望「至少有一個的傳統觀念」居首位(38.2%)。
育兒經濟壓力影響生育意願
影響生育因素方面，育兒經濟壓力大持續位於榜首(92.3%)；自由需求(84.8%)取代房屋短缺(80.2%)成第二阻力，反映年輕世代價值觀轉變。分析認為，婚育年齡延後；養育一名兒童至18歲成本逾600萬港元等經濟問題；及房屋及職場環境因素皆對生育意願構成大影響。近90%人認為彈性上班和加班託兒或課託服務有助釋放婦女勞動力；78.05%認為政府對育有子女的家庭支援不足。
已婚數年、九十後的陳小姐稱，考慮到照顧兒女，若無長輩協助，夫婦其中一方要辭職；若請家傭，其工資及要租住更大單位，均較現時經濟壓力更大。她又指，為人父母要有照顧小朋友心理準備，有時間有意識教導及陪伴，認為夫妻二人未完全準備好之前，即使想有下一代，還是推遲生育計劃。
婦聯副主席歐陽寶珍指，全球均正面對生育率下降的情況，望政府推動生育意願，而鼓勵生育牽涉人口結構問題與經濟發展，在理論、學術上也有很大掛鈎，望政府注意。