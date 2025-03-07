調查：七成婦女啞忍職場暴力 政黨倡助建匿名投訴機制

明日為三八婦女節，有政黨進行調查了解女性在職場情況，發現約四成受訪者曾遭受職場暴力，當中近九成涉言語攻擊或侮辱，肢體暴力和動作威脅亦各有逾一成等，但有七成人表明不會向公司或相關機構求助。該黨促請政府研究立法，保障僱員免受滋擾及暴力對待。 工聯會婦女事務委員會上月就職場暴力與性騷擾問題訪問264人，有約四成人反映曾經發生職場暴力，當中89%涉言語攻擊或侮辱、約11%涉肢體暴力、14%動作威脅、8%網絡暴力等；部分行業如公共服務業、餐飲、建築等，更有較高機會發生職場暴力。醫療保健行業、文職等就較少發生暴力事件，調查另發現有八成二施暴者為同事或上司。

受害者方面，不同教育程度的女性表現出明顯差異，37%中學或以下教育程度的受害者選擇向公司反映情況，而大專與碩士或以上教育程度的受害者，就表示考慮到前途或對處理結果的預期，向公司反映事件的比例低於20%。整體而言，有70.8%受訪者表示未曾向公司、警方或相關機構反映職場暴力，其中有兩成六人因同事或同輩壓力而不採取行動，亦有兩成四緣於上司壓力，同時有七成二人覺得投訴難有效果，以及四成一擔心前途，因而未有求助。

酒店員工入房取物件被問價 工聯會過去接獲多宗求助個案，婦女事務委員會委員梁靜雯分享一宗服務業個案指，有酒店職員進入酒店房間取物品時被客人「問價」，當事主向公司反映後，酒店隨即採取跟進措施，不再安排女員工在夜更當值。

立法會議員陸頌雄就稱，曾經有女巴士車長就泊車情況與男車長爭執，復遭對方不停用電話「貼面式」拍攝及以粗言穢語辱罵。事後女車長受到很大滋擾，需要看精神科醫生及服用安眠藥。他批評巴士公司處理進度緩慢，涉及複雜行政程序，錄取口供時亦似乎不信任事主，形容巴士公司認為事主小事化大。該名男車長最終雖辭職，但陸頌雄認為不應只辭職了事，男車長以粗口辱罵事主涉及性內容，存在性騷擾，巴士公司應撰寫正式報告。另一宗個案同樣發生在公共運輸行業，同事之間發生口角，事主不但被同事用粗口辱罵，更被掌摑。

逾半受害人心理健康受影響 調查又發現，有五成三受害人心理健康受影響，例如感到焦慮或抑鬱，有35%受訪者面對幻聽、失眠、手震、手心出汗等，更有54%受訪者表示因職場暴力而考慮離職。工聯會副會長程岸麗認為，很多上司處理職場暴力情況時，都覺得只屬私人恩怨「管唔到」，她關注每人的心理承受能力不同，很多受害者一回到公司便感到困擾、精神緊張。 程岸麗建議政府研究立法保障僱員免受滋擾及暴力對待、鼓勵企業建立有效的投訴機制、推廣互相尊重的平等職場文化、提供心理諮詢和支援服務，亦鼓勵受害者向工會尋求協助。