調查：三成學童曾被欺凌 教師處理個案感無力

校園欺凌對兒童身心發展影響深遠，可長達數十年。有調查指，逾三成學童曾被欺凌，部分有意自殘或自殺；部分家長與教師即使知道子女或學生被欺凌，也不知如何應對。負責調查的機構認為，情況令人震驚，建議學校提供資源支援和應對。

香港幼兒教育及服務聯會7月透過網上問卷調查，訪問272名本港高小學童、131名家長及125名教師，了解高小學童校園欺凌情況。結果顯示，34.9%學童曾被欺凌、41.1%有意復仇、22.1%自殘，更有16.8%意圖自殺。此外，58.8%學生不清楚學校是否有提供足夠支援，更有近一成半明確表示，學校沒有提供保護。