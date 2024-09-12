調查：三成學童曾被欺凌 教師處理個案感無力

校園欺凌對兒童身心發展影響深遠，可長達數十年。有調查指，逾三成學童曾被欺凌，部分有意自殘或自殺；部分家長與教師即使知道子女或學生被欺凌，也不知如何應對。負責調查的機構認為，情況令人震驚，建議學校提供資源支援和應對。
香港幼兒教育及服務聯會7月透過網上問卷調查，訪問272名本港高小學童、131名家長及125名教師，了解高小學童校園欺凌情況。結果顯示，34.9%學童曾被欺凌、41.1%有意復仇、22.1%自殘，更有16.8%意圖自殺。此外，58.8%學生不清楚學校是否有提供足夠支援，更有近一成半明確表示，學校沒有提供保護。
七成家長缺乏有關知識
幼聯高級項目經理劉德權指，逾七成受訪家長認為自身缺乏有關知識，如缺乏證據收集和查證的能力、沒有足夠技巧去處理。近七成教師觀察到學生間有欺凌行為，其中兩成稱校方沒有為當事人提供足夠支援及保護。他又稱，有近六成教師指沒有足夠時間去處理、逾兩成不確定如何識別欺凌等，對處理欺凌感無力。
精神科專科醫生陳蔓蕾表示，被欺凌的學童有可能怪責自己或有復仇心理，造成創傷後遺影響發展。如被當眾恥笑多年後，到公眾場所都仍會退縮，導致輟學等。她建議學校建立健全的防欺凌機制，開展定期的反欺凌教育，增強學生的自我保護意識，並設立匿名舉報渠道。
將加強推動校園支援機制
為更有效提升各界對欺凌行為的關注，幼聯與不同專業人士合作，成立「Nurture our Future」，為兒童、家庭及業界提供不同學習和培訓機會，並推出「幼聯反欺凌『童』盟」。
創辦人及總幹事程德智稱，計劃於本學年在校園進行反欺凌宣傳、舉行「反校園欺凌月」等；未來將推動校園內部合作與支援機制、擴闊教育宣傳活動受眾，盼有助消除校園欺凌、促進學生心理健康和社交能力，讓本港10年後達「零個案」。