調查：三成打工仔憑同事講英語口音 判斷對方工作能力

線上語言學習平台Preply一項調查發現，約三成香港打工仔受訪者承認他們會根據按同事平日講英語時的口音來判斷他們的工作能力。(資料圖片)

線上語言學習平台Preply一項調查發現，約三成香港打工仔受訪者承認他們會根據按同事平日講英語時的口音來判斷他們的工作能力。調查還顯示，近四成Z世代員工以及超過三成的千禧世代表示，他們會對同事的說話方式產生偏見。

為深入了解口音如何影響港人對職場同事的觀感，Preply向1,000位居港市民進行調查，以探討香港人對亞洲及西方口音的不同感受。調查顯示，31.7%的香港人坦承在職場上會評價同事的口音以及工作能力，這種情況在年輕一輩尤其普遍，30.7%的千禧受訪者表示，同事的口音會影響他們對其表現的看法；這個比例在Z世代受訪者中更高達到 39.9%。 這傾向在高收入人士之間亦十分常見。調查指出，在月入超過8.5萬港元的家庭中，有47.6%受訪者承認他們會因同事的口音而對其能力產生偏見。相反，收入介於2.5萬至5.5萬之間的受訪者中，僅有29.9%表示口音會影響他們對同事能力的判斷。

港人對印度口音感困惑

調查還發現，香港人對某些國家的英語口音尤其感到吃力。有40.6%的人認為印度口音最難理解，其次是日本口音（24.9%）、巴基斯坦口音（19.9%）以及中國口音（14.5%）。

英國口音被評為最性感口音

然而，港人似乎對美國口音（3.0%）、英國口音（4.8%）和香港口音（5.0%）相對感到輕鬆，主要因為這些口音在主流媒體上相對更流行。Preply同時也發現 49.8% 港人認為英國口音是最性感的英語口音，其次是法國口音（31.0%）和美國口音（28.4%）。至於亞洲方面，香港口音被認為是最性感的，並且以43.1%的得票率在整體排名中名列第二。

64.2%港人最希望能說流利日語

此外，64.2%的香港人表示最希望能說流利日語，其次是韓文（42.0%）和廣東話（24.3%）。