調查：上班族六成年均旅行至少2至3次 近三成受訪者花紅用作旅行儲備

一眾打工仔最渴望「勞逸平衡」(Work-Life Balance)，而旅遊是他們喜愛的減壓活動之一。渣打香港調查發現，六成年均旅行至少2至3次，逾10%更達每年4至6次。另有一半受訪者每次旅行花費超過一半月薪，部分受訪者每次旅遊花費多於其月薪。渣打香港表示，調查顯示港人熱愛旅行，亦願意花費於旅遊上以紓解工作壓力，渴望「Work-Fly Balance」。

渣打香港今年第三季委託獨立調查機構，訪問了近850名香港上班族，了解他們的出糧及理財狀況。

調查發現，43%香港上班族是「月光族」，另外有23%受訪者每月入不敷支，62%沒有任何被動收入來源。調查又指近六成受訪者預期年終會收到花紅，當中近四成半預料可獲發月薪一個月或以上。