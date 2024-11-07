調查：上班族六成年均旅行至少2至3次 近三成受訪者花紅用作旅行儲備

一眾打工仔最渴望「勞逸平衡」(Work-Life Balance)，而旅遊是他們喜愛的減壓活動之一。渣打香港調查發現，六成年均旅行至少2至3次，逾10%更達每年4至6次。另有一半受訪者每次旅行花費超過一半月薪，部分受訪者每次旅遊花費多於其月薪。渣打香港表示，調查顯示港人熱愛旅行，亦願意花費於旅遊上以紓解工作壓力，渴望「Work-Fly Balance」。
渣打香港今年第三季委託獨立調查機構，訪問了近850名香港上班族，了解他們的出糧及理財狀況。
調查發現，43%香港上班族是「月光族」，另外有23%受訪者每月入不敷支，62%沒有任何被動收入來源。調查又指近六成受訪者預期年終會收到花紅，當中近四成半預料可獲發月薪一個月或以上。
至於花紅用途，九成受訪者表示會將部分花紅儲起，當中三成二受訪者會用作「旅行儲備」。調查又顯示，46%受訪上班族表示每年會去旅行2至3次，每年去旅行4次或以上則佔 13%。
此外，有一半(51%)會去旅行的受訪上班族表示，每次旅行會花費月薪一成至五成，26%受訪者會將月薪一半或以上用於旅行，還有約8%受訪者表示會花費超過一個月薪金。
旅遊調劑生活
渣打香港表示，結果反映出港人熱愛旅遊調劑生活以平衝工作壓力，希望通過旅行換取私人時間，享受難得的假期，不僅只是過往上班族常掛在口邊的「Work-Life Balance」，而是渴望「Work-Fly Balance」。