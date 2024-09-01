調查：中學生幸福感僅僅合格 逾五成常自我批評 促加強校本精神健康支援

明天便是開學日，學生不只須執好書包做好暑期工課，心理上的準備也不能少。浸信會愛羣社會服務處今日(1日)公布調查，指受方中學生幸福感僅僅合格，得2.63分(5分為滿分)。有約兩成受訪學生，出現中度至非常嚴重的抑鬱或焦慮徵狀，認為自己一無是處、討厭生活，更有嚴重的個案出現頭暈及手震等生理徵狀；另有逾5成學生經常責備自己，自我批評達到中至高度，其中女學生的整體精神健康狀況明顯較差。組織促當局加強校本精神健康支援計劃，及早將學校個案轉介專業人士。 浸信會愛羣社會服務處「兒童及青少年身心健康服務」於本年11月至今年4月進行全港中學生精神健康調查，成功收集1,646 位中學生的問卷，了解他們的幸福感、整體精神健康狀況、生活滿意度及自我批評等情況。結果顯示，整體受訪學的幸福感只屬一般，平均分僅為 2.63分；僅26.3% 學生的幸福感達高5分水平。

自我批評屬中等程度 至於抑鬱和焦慮方面，整體受訪學生的抑鬱平均分為 5.42 分，屬正常水平；但有25.5%學生達中度至非常嚴重程度，須尋求專業協助。另有20.5%學生的焦慮徵狀，須盡早尋求專業協助。整體受訪學生的壓力平均分為 8.12，屬正常水平，27%學生呈不同程度的壓力徵狀，17.9%更達中度至非常嚴重程度，須尋求專業協助。 調查又發現，受訪學生自我批評平均分屬中等程度。57.4%學生的自我批評達中等或以上程度，他們常會狠批及責備自己。女生及高中生的自我批評程度顯著高於男生及初中生，估計或因女生在情感上普遍比男生更敏感。

倡建正向校園文化 浸信會愛羣社會服務處兒童及青少年身心健康服務單位主任馮澤棠表示，近來中學生因疫情停課致負面情緒增多、社交能力下降等問題，並且須面對同儕關係疏離及學業壓力沉重的挑戰使學生面臨重大的壓力以至情緒困擾。她建議，學界建立正向校園文化，提供失敗教育、情緒管理、社交技巧等教學。 另一方面，增加促進校園歸屬感的活動，如校園記者，以助提升學生的幸福感，亦能有效加強他們與學校的連繫，使到學生在需要支援的時候願意向校方求助，預防情況惡化。