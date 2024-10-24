調查：中學生普遍有抑鬱情緒 中六學生抑鬱指數最高

隨著新學期開始，面對繁重的學業及各類挑戰，機構調查發現在6,073名受訪中學生中，45%學生的開學壓力指數屬偏高水平，自評為7至10分（1為最低，10為最高），打破連續4年的跌勢。數據亦顯示中學生普遍存在抑鬱情緒，即將考文憑試的中六學生，抑鬱指數最高，平均分達22.3分；即使是剛入學的中一學生，平均分亦達17分，代表已出現抑鬱情緒表徵。 青年協會輔導服務於今年9月期間，訪問6,073名中一至中六學生，了解他們的開學壓力及精神健康狀況。有關問卷參考了美國及台灣的流行病學研究中心抑鬱量表，以了解學生的抑鬱情緒狀況。滿分是60分，中一至中六的平均抑鬱指數達19.4分，代表已出現抑鬱情緒表徵。

最擔心成績退步 結果顯示，學生開學最擔憂的問題主要與學業成績有關，連續5年高企，依次為成績退步（44%）、 學習動力低（37%）、 功課或考測繁重（37%）及課程緊湊，跟不上進度（33%）。其中榜首的「成績退步」更比去年增加7.3%。



外國多項研究指出，青年的聯繫感愈高，愈有助減低抑鬱症狀。是次問卷調查分別從學校、家庭及網絡三大範疇，以了解青年的聯繫感，數據反映學生的聯繫感分數隨年級遞減，中一屬偏高水平，中二至中六則為中等水平。在學校方面，青年對同學的聯繫感較強，視他們為傾訴對象；對老師及社工的聯繫感則較低。家庭方面，青年普遍感受到家人的關心，然而遇到問題時，卻不想與父母討論。網絡方面，大部分青年認為能在社交媒體上找到共鳴，但不容易尋找傾訴及求助的對象。

模擬試後發現成績欠佳出現抑鬱情緒 青協輔導服務在去年9月至今年9月期間，共處理18,920宗與情緒相關的熱線求助個案，網上輔導方面則接觸了2,408位青年，當中以學業壓力、抑鬱情緒、低聯繫感及求助動力低為最主要範疇。有中六學生形容自己像一條被拉緊的橡筋，感到極大壓力，出現失眠、疲倦和動力不足的症狀。家人期望他將來成為專業人士，故他視此為努力讀書的動力。考完模擬考試後，卻發現成績與理想相距甚遠，開始出現抑鬱情緒。 另有中一學生個案指，自升中後發現父母態度轉變，由以往的溫柔和關愛，變成對她缺乏理解，導致不想再和父母傾訴。她在學校受到同學嘲諷，父母卻責怪她，與家人關係開始疏遠，與朋友的聯繫也減少。事實上，她自升中後需要重新適應與新同學相處，而父母亦因女兒升中而感到緊張，正在經歷適應的過程。



青年協會督導主任陳英杰表示，是次調查揭示青年精神健康狀況存在多個問題，包括青年求助動機低、對精神健康服務的認知度不足等，以致難以及時發現潛在的精神健康問題。針對調查所指聯繫感較高的青年，出現抑鬱情緒表徵的比例明顯較低。他呼籲家長、社工及青年工作者加強與青年的聯繫，以便及早識別需要精神健康支援的個案，同時應為精神健康服務去標籤化，透過教育提高公眾對精神健康的認識，從而提升青年尋求幫助的意願。