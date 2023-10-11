調查：中學生開學壓力較去年放緩　開心指數5.8分

52.3%學生自評出現抑鬱表徵 問卷亦參考了美國及台灣的流行病學研究中心抑鬱量表，52.3%受訪學生評分達16分或以上，即出現抑鬱情緒表徵。他們過去一星期較常出現的抑鬱徵狀包括難於專注在要做的事情上(32.1%)、為一些以往不受困擾的事而感到煩惱(29%)、睡得不好(28.3%)等。量表評分結果較兩年前的51.9%稍微上升，情況令人憂慮及值得關注。除了上課復常，人際互動亦復常，調查顯示29.2%學生出現負面情緒時，願意找人傾訴。 現時上學已毋須佩戴口罩，惟仍有不少受訪學生選擇佩戴，主要原因是已習慣戴口罩，未想改變(58%)、不想他人看見個人容貌(53.9%)、對個人外表沒有信心(53.8%)、提升安全感(53.2%)及擔心染疫，要繼續保護自己(41.4%)。

青協建議學生多注意個人情緒 青年協會媒體輔導中心督導主任陳英杰表示，隨著社會復常，學生的壓力指數稍為回落及更願對外求助是良好的現象。不過，學生由網課返回實體課堂，並且要參與課外活動及補習班等，需要重新適應作息時間，不少學生更感到難以自律、注意力不集中及擔心成績退步等。他建議家長應循序漸進地為子女安排課外活動，切忌擠滿行程，同時亦可多了解子女在學校的適應狀況，在學業上作出期望管理，訂立合適的目標。 陳英杰又鼓勵學生多加注意個人情緒、心理和社交健康，適時排解負面情緒，遇到困難時可主動向師長、社工和輔導服務尋求協助。至於調查反映部分學生對外表缺乏信心而戴口罩，他建議師長可鼓勵學生多探索自我，不應以外表定義自己，例如發掘個人長處，並且增加與人面對面交流的機會，從多方面建立自信。