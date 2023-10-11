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2023-10-11 15:17:20

調查：中學生開學壓力較去年放緩　開心指數5.8分

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調查：中學生開學壓力較去年放緩　開心指數5.8分

調查：中學生開學壓力較去年放緩　開心指數5.8分

學生開學1個月，青年協會公布「中學生開學適應」調查結果，在上月訪問5,504名中一至中六學生，41%的壓力指數屬偏高水平，自評為7至10分(1為最低，10為最高)，而去年調查有46.5%受訪者表示壓力指數屬偏高水平，學生在疫後的開學壓力較去年放緩。另一方面，今年調查發現近40%學生在新學年首月感到「開心」，自評開心指數為7至10分，平均為5.8分。調查結果顯示面對新學年，學生最擔憂的事情依次為成績退步(37.3%)、學習動力低，難以自律(36.5%)、功課或考測繁重(33.6%)及擔憂休息時間減少(29.5%)。

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52.3%學生自評出現抑鬱表徵

問卷亦參考了美國及台灣的流行病學研究中心抑鬱量表，52.3%受訪學生評分達16分或以上，即出現抑鬱情緒表徵。他們過去一星期較常出現的抑鬱徵狀包括難於專注在要做的事情上(32.1%)、為一些以往不受困擾的事而感到煩惱(29%)、睡得不好(28.3%)等。量表評分結果較兩年前的51.9%稍微上升，情況令人憂慮及值得關注。除了上課復常，人際互動亦復常，調查顯示29.2%學生出現負面情緒時，願意找人傾訴。

現時上學已毋須佩戴口罩，惟仍有不少受訪學生選擇佩戴，主要原因是已習慣戴口罩，未想改變(58%)、不想他人看見個人容貌(53.9%)、對個人外表沒有信心(53.8%)、提升安全感(53.2%)及擔心染疫，要繼續保護自己(41.4%)。

調查：中學生開學壓力較去年放緩　開心指數5.8分

調查：中學生開學壓力較去年放緩　開心指數5.8分

青協建議學生多注意個人情緒

青年協會媒體輔導中心督導主任陳英杰表示，隨著社會復常，學生的壓力指數稍為回落及更願對外求助是良好的現象。不過，學生由網課返回實體課堂，並且要參與課外活動及補習班等，需要重新適應作息時間，不少學生更感到難以自律、注意力不集中及擔心成績退步等。他建議家長應循序漸進地為子女安排課外活動，切忌擠滿行程，同時亦可多了解子女在學校的適應狀況，在學業上作出期望管理，訂立合適的目標。

陳英杰又鼓勵學生多加注意個人情緒、心理和社交健康，適時排解負面情緒，遇到困難時可主動向師長、社工和輔導服務尋求協助。至於調查反映部分學生對外表缺乏信心而戴口罩，他建議師長可鼓勵學生多探索自我，不應以外表定義自己，例如發掘個人長處，並且增加與人面對面交流的機會，從多方面建立自信。

調查：中學生開學壓力較去年放緩　開心指數5.8分

調查：中學生開學壓力較去年放緩　開心指數5.8分

青協一年內處理近3萬宗個案

青協「關心一線2777 8899」於20229月至20238月期間，分別處理15,282宗與情緒相關的求助個案；另有13,795宗與校園生活相關的求助個案，當中以學習技巧、升學、及讀書壓力為最主要範疇。其中有中一學生抗拒上學，因過往數年已習慣網課模式，不用與人交際，對於回校上課感到不自在。為了避免與同學接觸，選擇戴口罩以增加安全感，減輕焦慮，以致開學至今未能認識新朋友。

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