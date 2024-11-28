調查：九成企業指跨境電商銷售增長可觀 內地及東盟電商市場最具潛力

網購已成大眾的消費習慣，亦令電商市場商機處處。香港信保局和香港貿發局的調查發現，六成半受訪企業已開展電子商貿業務，其跨境電商業務佔總銷售額平均佔比 21.9%；另有九成受訪企業認為未來兩年跨境電商業務可帶動可觀銷售增長。調查團隊指，經營電商須對激烈的市場競爭、進口清關程序繁複，以及處理退貨退款等實務挑戰；建議商戶制訂合適線上營銷策略、善用高效的物流配送服務。

調查於6至8月期間訪問352家香港貿易商和製造商，了解港商拓展跨境電商業務的狀況目前所面對的困難及需要。調查發現，65.4%受訪企業已開展電商業務，出售電子類(31.3%)、服飾類(17.8%)、健康保健類(12.2%)等產品。受訪企業電商業務覆蓋全球，包括中國內地(75.2%)、東盟(53%)、美國(42.2%)、日本(30.9%)及歐盟(30%)市場，並且認為中國內地及東盟市場在未來兩年最具增長潛力。但受訪企業認為存在的實務問題，如清關程序繁複(38.4%)、退貨程序複雜/成本高昂(31.3%)及難以管理小宗訂單的國際交付(29.8%)等。