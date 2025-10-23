調查：今年香港僱員平均加薪2.5% 大學生平均起薪點維持19500元

「2025粵港澳大灣區薪酬及福利調查」結果公布，顯示今年粵港澳大灣區各城巿的企業加薪幅度有所放緩，其中香港僱員的平均加幅為2.5%，低於去年的3.5%，平均加幅較其他廣東省城市和澳門為高。三分之一受訪香港企業預測明年的平均加薪幅度為2.8%。

調查由香港浸會大學（工商管理學院人力資源策略及發展研究中心、華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心、香港人才管理協會，以及廣東省人才開發與管理研究會主辦，澳門大學工商管理學院及澳門大灣區人力資源協會合辦，旨在協助大灣區企業和政府機關掌握區內不同城市、行業及職位最新的薪酬、福利和人才流動資訊。