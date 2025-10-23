調查：今年香港僱員平均加薪2.5% 大學生平均起薪點維持19500元

「2025粵港澳大灣區薪酬及福利調查」結果公布，顯示今年粵港澳大灣區各城巿的企業加薪幅度有所放緩，其中香港僱員的平均加幅為2.5%，低於去年的3.5%，平均加幅較其他廣東省城市和澳門為高。三分之一受訪香港企業預測明年的平均加薪幅度為2.8%。
調查由香港浸會大學（工商管理學院人力資源策略及發展研究中心、華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心、香港人才管理協會，以及廣東省人才開發與管理研究會主辦，澳門大學工商管理學院及澳門大灣區人力資源協會合辦，旨在協助大灣區企業和政府機關掌握區內不同城市、行業及職位最新的薪酬、福利和人才流動資訊。
調查在7至9月期間進行，共有258間企業參加，香港、澳門和廣東省九個城巿（包括東莞、佛山、廣州、惠州、江門、深圳、肇慶、中山、珠海）的企業分別佔78、39和141間，涵蓋逾24萬名僱員。參與企業透過網上問卷提供2024年7月至2025年6月期間的僱員薪酬資料，並對明年的薪酬趨勢進行預測。調查發現今年大灣區城巿的企業加薪幅度普遍低於去年。香港、澳門和廣東省九個城巿的平均加薪幅度分別爲2.5%、1.6%和1.8% ，低於去年的3.5%、2.7%和2.3%。雖然大灣區城市加薪幅度今年普遍下降，但有15%參與調查的企業作出超過4.5%的薪金加幅，反映高績效企業在經濟放緩時期，依然能以較高薪酬吸引人才。
分析料明年加薪情況或改善
浸大工商管理學院人力資源策略及發展研究中心主任黃旭表示，留意到自美國總統特朗普4月初公布對等關稅措施以來，許多行業招聘薪酬即見下降，相信加薪幅度放緩與地緣政治及貿易戰有關。他指出，香港企業的平均加薪幅度連續3年高於廣東省九個城市，在過去31年，只有這3年出現這個情況，認為受製造業遷移等影響，令廣東省高薪職位減少，而香港相對較少製造業，造成廣東省大灣區城市加薪幅度落後香港。香港人才管理協會會長梁偉佳補充稱，今年本港加薪反映去年的經濟情況，留意到去年地產行業低迷，加上旅遊業仍未復蘇，導致今年加薪幅度放緩，相信隨著訪港旅客回升，明年加薪情況或有改善。
調查亦發現今年香港的大學本科畢業生平均起薪點未有增長，維持港幣19,500元，終止了連續五年的升勢。工程、生產、巿場拓展、銷售、人力資源、行政、研發及發展、客戶服務等行業的平均起薪點均有所下調，資訊科技和財務會計行業則錄得輕微升幅。平均起薪點較高的行業包括工程（港幣21,500元）、資訊科技（港幣20,500元）、財務會計和研發及發展（港幣20,000元）。上年度香港企業的「中層／主任／專業人員」，以及「管理／經理級僱員」流失率由去年的12.5%和9.1%，分別回落至今年的9.8%和8.3%。數字反映近年的移民潮對香港企業中高層管理人員離職的影響，自2018年起首次出現舒緩的情況。