調查：僅12%人認為南區巴士及小巴班次可滿足需求　民建聯促建香港仔隧道轉乘站

南區居民主要依賴巴士和小巴作為主要出行交通工具，不過民建聯調查發現僅有12%受訪者認為南區的巴士及小巴班次可滿足需求。民建聯建議優化路線及興建香港仔隧道主要轉乘站，提升公共交通運輸效率。

僅12%認為巴士及小巴班次可滿足需求 民建聯今日舉行記者會，公布在上月30日至本月4日訪問了336人，了解對南區公共交通工具服務的意見。分別有66%及33%受訪者主要乘搭巴士及小巴，不過僅有12%認為巴士及小巴班次可滿足需求；34%受訪者表示不能滿足目前需求，52%受訪者表示有待改善。當區社區幹事甄智健引述居民反映在早上繁忙時段經常無法上車，等待巴士班次的時間通常長達15至20分鐘，導致經常遲到。



改善南區巴士路線規劃 巴士路線規劃方面，民建聯南區區議員朱立威建議增設由南區到東區的特快專線巴士，提供直達服務，方便居民快速前往主要商業區和學校。同時，應考慮增設往來南區到地鐵站的小巴或巴士路線，以提高居民的出行便利度和選擇。此外，應加強屋邨到區內中心點的巴士班次，例如78號、48 號等巴士路線。

港鐵南港島綫2016年開通，民建聯港島西立法會議員陳學鋒提及很多人以為落成後已解決區內交通問題，但並不然。民建聯建議盡快建設香港仔隧道主要轉乘站，作為多條巴士和小巴路線的交匯點，相信可提升南區的公共交通運輸效率。陳學鋒指運輸署已在進行硬件工程，不過軟件方面，例如哪些巴士有轉乘優惠，仍未和議會溝通，他們亦需諮詢居民。