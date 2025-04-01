調查︰兩成兒童疑自己曾遭性侵 僅半成會因懷疑而求助

兒童遭性侵問題不容忽視。防止虐待兒童會調查發現，有66.3%受訪兒童及91.8%受訪家長表示知道哪些是涉及兒童性侵犯的行為，並且識別到有或沒有身體接觸的侵犯行為。惟33.7%兒童表示不知道哪些行為涉及兒童性侵犯。
調查於去年12月至今年3月期間進行，收回196名兒童(6至17歲)問卷，及365份育有6至17歲子女家長問卷。兩成兒童懷疑自己曾被性侵，只有5.1%會因懷疑而作出求助。
如不幸真的遭遇性侵，8.2%兒童表示不會求助；主因感到羞恥、不願意讓人知道及覺得求助沒有用(43.8%)，其次是擔心無人相信自己、害怕侵犯者會傷害自己或家人、以及侵犯者是自己認識的人(31.3%)。
家長方面，同樣有約兩成曾經懷疑子女被性侵犯，僅5.5%因此向相關部門和機構求助。就子女不幸遭性侵，2.2%表示不會求助；主因覺家醜不出外傳(62.5%)，其次則認為僅屬單一事件，相信不會再發生(37.5%)。
防止虐待兒童會指，兒童遭性侵對若未能獲得適時和適切的支援服務，相關負面影響可以延至成年期。家長及照顧者有責任保護孩子，除耐心聆聽及正視兒童的求助，須向有關政府/執法部門或社福機構尋求協助。
該會指，近年網絡上性誘識兒童個案趨升，望政府能制定針對性的法規、政策和機制去應對，規管網絡供應商，要求建立網絡安全監測系統；政府按兒童的心性發展和需要，在學校全面推行有系統的性教育課程，包括家長性教育，讓兒童學習保護自己，以及在各成長階段懂得作出負責任的決定。