調查︰兩成兒童疑自己曾遭性侵 僅半成會因懷疑而求助

兒童遭性侵問題不容忽視。防止虐待兒童會調查發現，有66.3%受訪兒童及91.8%受訪家長表示知道哪些是涉及兒童性侵犯的行為，並且識別到有或沒有身體接觸的侵犯行為。惟33.7%兒童表示不知道哪些行為涉及兒童性侵犯。

調查於去年12月至今年3月期間進行，收回196名兒童(6至17歲)問卷，及365份育有6至17歲子女家長問卷。兩成兒童懷疑自己曾被性侵，只有5.1%會因懷疑而作出求助。

如不幸真的遭遇性侵，8.2%兒童表示不會求助；主因感到羞恥、不願意讓人知道及覺得求助沒有用(43.8%)，其次是擔心無人相信自己、害怕侵犯者會傷害自己或家人、以及侵犯者是自己認識的人(31.3%)。