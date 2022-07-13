調查：兩成學童壓力高於正常 一成感抑鬱焦慮

時下學童「壓力山大」。有調查發現，約兩成學童壓力指數高於正常水平，逾一成學童感到抑鬱和焦慮。立法會議員朱國強建議教育局設立研究部門，檢討現時教育制度，加強學童個人潛能的發揮，將正向元素全面引入校園。

宏恩基督教學院及晉峰青年商會以問卷訪問1,501名介乎9至17歲學童，調查顯示有約兩成學童壓力指數高於正常水平，逾一成多學童感到抑鬱（13.4%）及焦慮（12.5%），與歐美國家3至17歲學童的抑鬱（4.4%）及焦慮（9.4%）統計相比，本港情況需要正視。而透過將調查數據變數（壓力、抑鬱、焦慮、人生意義及親子關係）的交互關係經過結構方程模型（SEM）分析後，發現擁有人生意義及自我價值明顯的家長較能預測學童的情緒健康狀況，並為子女建立人生意義及正向價值觀，預防學童出現情緒問題。

讀書分心被批不乖 小學已患抑鬱症

出身於單親家庭的23歲桐桐，因家長要外出工作養家，加上學習容易分心，一直被老師認定是不乖巧的孩子，令她自小學已經患上抑鬱症。而只懂「報喜不報憂」的性格，更令她將壓力收起，一直到中學才接受輔導。

她坦言，不開心時多選擇向朋友傾訴，但朋友似乎不能理解她的情緒，只會叫她「唔好唔開心」；隨後因誤會與朋友關係破裂後，傾訴對象頓失，更令她曾萌起輕生念頭。她指，幸好有信仰支持和輔導員幫助，才令她壓制輕生想法，勇敢面對並且逐漸康復。

身兼小學校長的立法會議員朱國強表示，香港現行的教育制度同樣為學童帶來壓力，如升小一學童修讀更多科目致功課壓力日增，中學生則須花上六年時間準備應考文憑試，而成績表上花盡空間列明各科成績及所獲獎項，令人難以欣賞學童品格優點、全能發展等其他可以被欣賞的地方。

宏恩基督教學院教育及心理學院副教授黃葉仲萍指，兒童自出生就懂得運用右腦接收及理解父母情緒，從小吸收父母負面情緒等混亂信息會影響將來左腦發展和運作，令學童難以專注學習。正向家長學院總監梁辰民補充，家長亦要懂得互相聆聽和支持，提升家中氛圍亦有助提升家中氛圍並令兒童感到放鬆及安全。

朱國強亦建議教育局設立研究部門，加強學童個人潛能的發揮，並設立「正向教育教師專業發展核心課程」，在全港學校設巡迴講座，以及達到「一校一教育心理學家或正向教育主任」，讓學童更易得到情緒支援。