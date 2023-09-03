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2023-09-03 13:30:00

調查：八成受訪兒童希望參加共創明 TEEN 計劃 社協促擴大規模至每期2萬名貧窮兒童

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調查：八成受訪兒童希望參加共創明 TEEN 計劃 社協促擴大規模至每期20,000名貧窮兒童 (蘇文傑攝)

調查：八成受訪兒童希望參加共創明 TEEN 計劃 社協促擴大規模至每期20,000名貧窮兒童 (蘇文傑攝)

香港社區組織協會兒童權利關注會發表《貧窮兒童對「共創明『Teen』計劃」意見調查報告》調查，發現貧窮兒童普遍非常渴望參與計劃，惟計劃受助對象限於每年 2,800 名貧童，覆蓋面不足，參加者年齡更收窄至初中，排除了高小清貧學童。社區協促加強「共創明 TEEN 計劃」的規模；應由目前第一期的 2,800人，增加至每期20,000名貧窮兒童，為正就讀中、小學的 貧窮家庭學童提供參與計劃的機會。

八成)受訪者表示希望參加「共創明 TEEN 計劃」

社協於今年7至8月期間，以網上問卷訪問了超過300位貧窮兒童，探討他們對「共創明 TEEN 計劃的期望及建議，當中一成受訪者是曾經參加計劃的兒童。調查發現，八成(79.4%)受訪者表示希望參加「共創明 TEEN 計劃」；主要原希望增廣見聞、拓寬眼界(85.2%)、獲得更多學習機會(84.4%)，另外，逾七成受訪者認為可接觸不同社會階層，結果反映清貧學童甚計劃觀感正面。

平均每月一次與與師友見面的時間太少

然而，受訪兒童中曾參與計劃者並不多，只佔受訪人數約一成(9.2%)。曾參加計劃的兒童對計劃內容普遍評價正面，但亦認為計劃有改善空間。逾六成(62.1%)曾參與計劃的受訪兒童認為，目前平均每月一次與與師友見面的時間太少；另希兩成半(24.1%)參與計劃的受訪兒童表示未能與師友建立關係。社協指出，受訪兒童認為計劃可嘗試在對配師友前，讓友師及兒童提前，了解相方對友師特質的要求和期望，減低因期望的落差而影響師友關係的建立及發展。

調查：八成受訪兒童希望參加共創明 TEEN 計劃 社協促擴大規模至每期20,000名貧窮兒童 (蘇文傑攝) 調查：八成受訪兒童希望參加共創明 TEEN 計劃 社協促擴大規模至每期20,000名貧窮兒童 (蘇文傑攝) 調查：八成受訪兒童希望參加共創明 TEEN 計劃 社協促擴大規模至每期20,000名貧窮兒童 (蘇文傑攝) 調查：八成受訪兒童希望參加共創明 TEEN 計劃 社協促擴大規模至每期20,000名貧窮兒童 (蘇文傑攝) 調查：八成受訪兒童希望參加共創明 TEEN 計劃 社協促擴大規模至每期20,000名貧窮兒童 (蘇文傑攝) 調查：八成受訪兒童希望參加共創明 TEEN 計劃 社協促擴大規模至每期20,000名貧窮兒童 (蘇文傑攝)

社協建議增加計劃參加人數至每期2萬人

社協建議，政府增加計劃的參加人數至每期2萬人，受惠對象應擴闊至涵蓋小四至小六的清貧兒童，並增加計劃的活動次數及時數，如每兩星期接觸一次、全年接觸不少於100小時，以及將計劃的啟動資金及獎學金增加至合共2萬元。

社協又指，當局應鼓勵不同企業和各行業僱主參加，包括提供配對津貼予參加計劃的企業˴鼓勵企業將導師參加計劃的服務時間當作上班時間換算，以吸引更多人擔任導師，確保導師來自各項各業和增加多元性。

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