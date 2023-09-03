調查：八成受訪兒童希望參加共創明 TEEN 計劃 社協促擴大規模至每期2萬名貧窮兒童

香港社區組織協會兒童權利關注會發表《貧窮兒童對「共創明『Teen』計劃」意見調查報告》調查，發現貧窮兒童普遍非常渴望參與計劃，惟計劃受助對象限於每年 2,800 名貧童，覆蓋面不足，參加者年齡更收窄至初中，排除了高小清貧學童。社區協促加強「共創明 TEEN 計劃」的規模；應由目前第一期的 2,800人，增加至每期20,000名貧窮兒童，為正就讀中、小學的 貧窮家庭學童提供參與計劃的機會。
八成)受訪者表示希望參加「共創明 TEEN 計劃」
社協於今年7至8月期間，以網上問卷訪問了超過300位貧窮兒童，探討他們對「共創明 TEEN 計劃的期望及建議，當中一成受訪者是曾經參加計劃的兒童。調查發現，八成(79.4%)受訪者表示希望參加「共創明 TEEN 計劃」；主要原希望增廣見聞、拓寬眼界(85.2%)、獲得更多學習機會(84.4%)，另外，逾七成受訪者認為可接觸不同社會階層，結果反映清貧學童甚計劃觀感正面。
平均每月一次與與師友見面的時間太少
然而，受訪兒童中曾參與計劃者並不多，只佔受訪人數約一成(9.2%)。曾參加計劃的兒童對計劃內容普遍評價正面，但亦認為計劃有改善空間。逾六成(62.1%)曾參與計劃的受訪兒童認為，目前平均每月一次與與師友見面的時間太少；另希兩成半(24.1%)參與計劃的受訪兒童表示未能與師友建立關係。社協指出，受訪兒童認為計劃可嘗試在對配師友前，讓友師及兒童提前，了解相方對友師特質的要求和期望，減低因期望的落差而影響師友關係的建立及發展。
社協建議增加計劃參加人數至每期2萬人
社協建議，政府增加計劃的參加人數至每期2萬人，受惠對象應擴闊至涵蓋小四至小六的清貧兒童，並增加計劃的活動次數及時數，如每兩星期接觸一次、全年接觸不少於100小時，以及將計劃的啟動資金及獎學金增加至合共2萬元。
社協又指，當局應鼓勵不同企業和各行業僱主參加，包括提供配對津貼予參加計劃的企業˴鼓勵企業將導師參加計劃的服務時間當作上班時間換算，以吸引更多人擔任導師，確保導師來自各項各業和增加多元性。