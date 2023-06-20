調查：八成港企設在職培訓 學會指藉增歸屬感挽人才

香港人力資源管理學會今年初，調查訪問107間公司共約6.6萬名全職僱員，顯示去年培訓和發展實際開支平均佔員工整體年薪2.6%，較前年多0.7個百分點。有95%受訪企業均認為，提升及重塑僱員技能非常或十分重要，好處包括鼓勵人才留任、為機構發展作準備、提升員工投入度等。

本港各行各業面對人才流失問題。有調查發現，去年八成企業為員工提供在職培訓，僱員人均培訓時數增至18小時，按年增加約3.9小時、增幅達28%。調查組織認為，企業面對人手短缺必須增加培訓和發展開支，以鞏固現有人才庫和延攬、培育新員工。

加強現職員工技能相當重要

培訓模式亦隨社會復常而改變，調查發現企業更傾向採用在職和入職培訓「固人才、搶人才」，對員工最著重的培訓範疇為「新僱員入職培訓」，其次為「產品/服務知識」及「道德/操守/企業管治/法規」。

學會理事會成員曾永昌認為，移民潮雖然有放緩跡象，但各行業人才短缺情況仍然持續，企業為挽留人才，認為有必要投放更多資源培訓僱員。學會副會長葉華信補充，企業在移民潮、人口老化和AI科技快速發展等因素下，正面臨技能缺口，難以單靠招聘滿足營運需求，因此鞏固人才庫、加強與重塑現職僱員技能變得相當重要、事不宜遲。

企業近期願意吸納新人

曾永昌又稱，求職市場競爭激烈，企業近期都願意吸納新人和行業經驗較淺的員工，並願意大量投放資源到「新僱員入職培訓」及「產品/服務知識」上，令他們更快上手和增加歸屬感。他指，員工培訓可提升及重塑員工的職業技能，當中新員工能夠獲得基礎訓練，現有員工也能接受進階培訓，應對不斷變化的市場需求。