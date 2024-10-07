調查：六成旅行社指控煙措施影響旅客來港意欲 崔定邦倡仿日本公眾地方設立吸煙間

醫務衛生局早前提出多項控煙新政策建議，但有旅遊業界擔心措施或打擊旅遊業。香港旅遊促進會今日(7日)發表調查指，近六成旅行社認為港府對吸煙行為管制必會影響來港意欲和觀感，並有七成五旅行社相信一系列控煙措施後，會減少旅行團生意，認為沒有影響者只佔一成八。總幹事崔定邦表示，不少內地旅客都有吸煙習慣，認為來港旅遊冀保留一定吸煙空間；建議參考日本在公眾地方設立吸煙間，在平衡禁煙和照顧煙民需要。
香港旅遊促進會於8月向部分現正或曾經安排內地旅行團訪港的旅行社進行一項問卷調查，了解香港禁煙政策對內地旅客的影響，並收回62份回應。結果顯示，逾五成旅行社指內地旅客對香港整體印象良好或非常良好，但當問到香港是否「煙民友善」時卻有近六成人不認同或非常不影同，另有六成受訪者認為 港府針對吸煙行為的管制一定影響來港意欲。
政府提出多項控煙新政策建議中包括禁止管有加熱煙、電子煙、加味煙等另類吸煙產品。調查指出，若香港特區政府全禁加味香煙，逾六成回應認為一定會或嚴重影響內地吸煙旅客的訪港意欲，認為沒有或輕微的則不足兩成、若香港特區政府禁止管有或吸食加熱煙或電子煙管制，將如何影響香港形象；其中近三成認為會減少香港的活力，約六成認為削弱了香港的自由及開放形象。
崔定邦表示，內地有三億人有吸煙習慣內地旅客都有吸煙習慣，內地旅客普遍有吸煙習慣，調查顯示他們對香港印象良好，相信與香港感覺自由開明有關。然而，如政府一步收緊控煙措施，旅客來港卻未能吸食他們習慣使用的煙草產品，「食支煙都要去後巷食」，將影響其來港、减少逗留日數，甚至轉而到選擇其他城市旅遊。
倡公眾地方設立吸煙間
他續指，現時本港吸煙率已降至約9.1%，已屬全球數一數二低水平，會方理解政府必須推進部分控煙措施，但香港作為旅遊城市，應考慮兼顧旅遊經濟及公共衛生的做法。崔定邦建議參考日本在公眾地方設立吸煙間，並重新檢討控煙措施急切性，「吸煙率已經取得階段性成果,進一步控煙似乎唔係首要社會問題」；至於管控加味煙亦應循序漸進，在本港旅遊業全面復甦後考慮先禁止水果味香煙，再根據政策成效及當時經濟環境，定是否禁止其他口味香煙。