調查：六成旅行社指控煙措施影響旅客來港意欲 崔定邦倡仿日本公眾地方設立吸煙間

醫務衛生局早前提出多項控煙新政策建議，但有旅遊業界擔心措施或打擊旅遊業。香港旅遊促進會今日(7日)發表調查指，近六成旅行社認為港府對吸煙行為管制必會影響來港意欲和觀感，並有七成五旅行社相信一系列控煙措施後，會減少旅行團生意，認為沒有影響者只佔一成八。總幹事崔定邦表示，不少內地旅客都有吸煙習慣，認為來港旅遊冀保留一定吸煙空間；建議參考日本在公眾地方設立吸煙間，在平衡禁煙和照顧煙民需要。

香港旅遊促進會於8月向部分現正或曾經安排內地旅行團訪港的旅行社進行一項問卷調查，了解香港禁煙政策對內地旅客的影響，並收回62份回應。結果顯示，逾五成旅行社指內地旅客對香港整體印象良好或非常良好，但當問到香港是否「煙民友善」時卻有近六成人不認同或非常不影同，另有六成受訪者認為 港府針對吸煙行為的管制一定影響來港意欲。