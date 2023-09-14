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2023-09-14 04:30:36
日報

調查：六成青少年在家吸二三手煙 港大醫學院倡2030年全禁煙

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禁煙

港大醫學院指，以往擴大禁煙區會令市民改回家中吸煙。(資料圖片)

港府正就控煙政策進行公眾諮詢，目標2025年將吸煙率下降至7.8%。港大醫學院調查發現，逾半受訪者會在香煙加價後戒煙或減煙，又指本港現行煙草稅未達世衛建議標準，倡明年應加煙稅至75%。醫學院另提到，有六成多受訪青少年會在家居接觸到家人或鄰居的二、三手煙，促請本港2030年全面禁煙。

世衛建議煙草稅應佔香煙零售價75%，又指出加稅是控煙最有效和具成本的方法。港大醫學院由2015年至去年的調查發現，有78%受訪者支持加煙稅，包括29%吸煙者；調查亦有55%受訪吸煙人士表明，香煙加價後會減煙或戒煙。
 

禁煙

何世賢(中)促港府全面禁煙；旁為林大慶(左)、王文炳(右)。 (蘇文傑攝)

促明年加煙稅至75%

港大醫學院護理學院教授王文炳指，有吸煙者希望透過香煙稅增加，減低其吸煙意欲和藉此戒煙。他建議港府在明年財政預算案加煙稅至75%，否則無法達致2025年吸煙率降至7.8%的目標，並提到有國家設立自動加煙草稅制度或將煙草稅與通脹掛鈎。至於擴大吸煙區等其他方法，他指需要一段時間才能有成效。

港大醫學院公共衛生學院副教授何世賢稱，經驗顯示擴大禁煙區會驅使更多市民在家吸煙，一項調查發現62.6%青少年會在家接觸來自家人或鄰居的二、三手煙。

他承認，若政府在擴大禁煙區的同時，因顧慮家庭需要而規管私人地方吸煙，或令煙民無所適從，故最徹底是全面禁煙，更直言如立法訂下2030年的終極禁煙時間表，當作禁毒般禁止市民買賣、吸食、管有或宣傳香煙，煙草商見沒有未來便會「知難而退」。

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港大醫學院「無煙香港」 建議路線圖

林大慶：有人醜化煙民反對加煙稅

距離2030年還有7年，港大公共衛生學院榮休教授及名譽臨床教授林大慶強調，煙民有整整7年時間戒煙，只要有目標大部分都能成功，又稱本港每年有7,000人死於吸煙，若現時甚麼都不做，「7年裡面死多5萬人喎，你想唔想？」

林大慶又批評煙草商醜化煙民，使人認為他們在加稅後會買私煙，強調調查結果顯示很多煙民在加價後都想戒煙或減煙，僅極少數人要買私煙，「如果再聽到反對控煙嘅人擺煙民上枱，我覺得非常唔公道。」何世賢補充，控煙政策目標是降低吸煙率而非杜絕私煙，又比喻私煙問題如接受治療的副作用，「唔接受治療冇錯係冇副作用，但亦都冇作用」，又說現時有方法可分辨完稅或走私香煙。

關注組斥加煙稅明顯催旺私煙

長遠煙草政策關注組回應指，數據反映加煙稅無助降低吸煙率，反而對催旺私煙的效果明顯，又批評以加煙稅達致控煙目的欠數據支持，對有組織三番四次提出如此脫離事實的建議，表達強烈反對及無奈。關注組重申，要真正達到有效控煙，短期應集中資源打擊私煙，而非處處針對煙民的家長式管治。

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