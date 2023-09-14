調查：六成青少年在家吸二三手煙 港大醫學院倡2030年全禁煙

港府正就控煙政策進行公眾諮詢，目標2025年將吸煙率下降至7.8%。港大醫學院調查發現，逾半受訪者會在香煙加價後戒煙或減煙，又指本港現行煙草稅未達世衛建議標準，倡明年應加煙稅至75%。醫學院另提到，有六成多受訪青少年會在家居接觸到家人或鄰居的二、三手煙，促請本港2030年全面禁煙。 世衛建議煙草稅應佔香煙零售價75%，又指出加稅是控煙最有效和具成本的方法。港大醫學院由2015年至去年的調查發現，有78%受訪者支持加煙稅，包括29%吸煙者；調查亦有55%受訪吸煙人士表明，香煙加價後會減煙或戒煙。



促明年加煙稅至75% 港大醫學院護理學院教授王文炳指，有吸煙者希望透過香煙稅增加，減低其吸煙意欲和藉此戒煙。他建議港府在明年財政預算案加煙稅至75%，否則無法達致2025年吸煙率降至7.8%的目標，並提到有國家設立自動加煙草稅制度或將煙草稅與通脹掛鈎。至於擴大吸煙區等其他方法，他指需要一段時間才能有成效。 港大醫學院公共衛生學院副教授何世賢稱，經驗顯示擴大禁煙區會驅使更多市民在家吸煙，一項調查發現62.6%青少年會在家接觸來自家人或鄰居的二、三手煙。 他承認，若政府在擴大禁煙區的同時，因顧慮家庭需要而規管私人地方吸煙，或令煙民無所適從，故最徹底是全面禁煙，更直言如立法訂下2030年的終極禁煙時間表，當作禁毒般禁止市民買賣、吸食、管有或宣傳香煙，煙草商見沒有未來便會「知難而退」。

港大醫學院「無煙香港」 建議路線圖